ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора», который снялся с чемпионата Турции

ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по бесплатной аренде нападающего Аюба Эль-Кааби до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Московский клуб предлагает Эль-Кааби зарплату 600 тысяч евро за четыре месяца, а затем может заключить с ним контракт на два года.

У Эль-Кааби также есть предложение от «Демирспора» на 400 тысяч евро. Футболист должен принять решение до завтрашнего дня.

«Хатайспор» снялся с чемпионата Турции на фоне землетрясений.

Эль-Кааби забил 8 голов в чемпионате. Он лучший бомбардир клуба.

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