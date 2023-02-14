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    ЦСКА хочет арендовать лучшего бомбардира «Хатайспора», который снялся с чемпионата Турции

    ЦСКА сделал предложение «Хатайспору» по бесплатной аренде нападающего Аюба Эль-Кааби до конца сезона, сообщает инсайдер Иван Карпов.

    Московский клуб предлагает Эль-Кааби зарплату 600 тысяч евро за четыре месяца, а затем может заключить с ним контракт на два года.

    У Эль-Кааби также есть предложение от «Демирспора» на 400 тысяч евро. Футболист должен принять решение до завтрашнего дня.

    • «Хатайспор» снялся с чемпионата Турции на фоне землетрясений.
    • Эль-Кааби забил 8 голов в чемпионате. Он лучший бомбардир клуба.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    14.02.2023 23:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      г.Онега 44 минуты назад

      не слишком ли дофига зп платить за 4 месяца

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +738

      Таврида > г.Онега 20 минут назад

      Дофига, у Конифея самая большая зарплата в клубе - 1 лям 700 тысяч за год.

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