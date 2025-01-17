Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Хатайспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

«Хатайспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

17 января 2025, 18:50
Хатайспор
17.01.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Галатасарай
28' К. Сертел
56' В. Осимхен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
25
Ламин Диак
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
88
Массанга Матондо
ОП
16
Селимджан Темель
ОП
25
Ali Yıldız
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
98
Билал Бутобба
ПВ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Бекай
3
Килама
5
Кальво
88
Сертел
25
Диак
22
Черекчи
6
Пармак
99
Ривас
61
Саглам
11
Фернандеш
9
Абубакар
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
10
Кутлу
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
61
Саглам
15
Йылмаз
15
Йылмаз
61
Саглам
99
Ривас
22
Алиджи
22
Алиджи
99
Ривас
88
Сертел
88
Матондо
88
Матондо
88
Сертел
9
Абубакар
10
Страндберг
10
Страндберг
9
Абубакар
6
Пармак
98
Бутобба
98
Бутобба
6
Пармак
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
23
Айхан
26
Демирбай
26
Демирбай
23
Айхан
42
Бартакжи
7
Салаи
7
Салаи
42
Бартакжи
34
Торрейра
44
Батшуайи
44
Батшуайи
34
Торрейра
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
Остались в запасе
Хатайспор
Галатасарай
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
25
Ali Yıldız
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
25
Ali Yıldız
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Галатасарай
4
1
Всего ударов по воротам
8
26
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
8
Офсайды
1
6
Количество передач
310
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
3.52

Смотреть прямую трансляцию матча «Хатайспор» против «Галатасарая», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хатайспор» – «Галатасарай»

«Хатайспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Хатайспор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
4
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
15
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+