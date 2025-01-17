17.01.2025, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Хатайспор
Хатайспор
3-1-2-2-2
12
Бекай
3
Килама
5
Кальво
88
Сертел
25
Диак
22
Черекчи
6
Пармак
99
Ривас
61
Саглам
11
Фернандеш
9
Абубакар
3-1-2-2-2
16
Муслера
6
Санчес
23
Айхан
42
Бартакжи
34
Торрейра
11
Акгюн
10
Кутлу
53
Йилмаз
4
Якобс
10
Мертенс
45
Осимхен
61
Саглам
15
Йылмаз
15
Йылмаз
61
Саглам
99
Ривас
22
Алиджи
22
Алиджи
99
Ривас
88
Сертел
88
Матондо
88
Матондо
88
Сертел
9
Абубакар
10
Страндберг
10
Страндберг
9
Абубакар
6
Пармак
98
Бутобба
98
Бутобба
6
Пармак
53
Йилмаз
15
Йелерт
15
Йелерт
53
Йилмаз
23
Айхан
26
Демирбай
26
Демирбай
23
Айхан
42
Бартакжи
7
Салаи
7
Салаи
42
Бартакжи
34
Торрейра
44
Батшуайи
44
Батшуайи
34
Торрейра
10
Мертенс
22
Демир
22
Демир
10
Мертенс
Остались в запасе
Хатайспор
Галатасарай
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
25
Ali Yıldız
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
16
Селимджан Темель
ОП
25
Ali Yıldız
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Галатасарай
4
1
Всего ударов по воротам
8
26
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
9
Нарушения
11
8
Офсайды
1
6
Количество передач
310
473
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
79
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
4
21
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.82
3.52
Смотреть прямую трансляцию матча «Хатайспор» против «Галатасарая», 19-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 января в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хатайспор» – «Галатасарай»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»