Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

9 августа 2024, 19:39
Галатасарай
09.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Хатайспор
80' М. Икарди (П) 90' М. Батшуайи
52' Ж. Фернандеш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К) ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
88
Массанга Матондо
ОП
25
Ламин Диак
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
14
Руй Педру
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Хатайспор
34
Демир Сарыкалы
ВР
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
16
Селимджан Темель
ОП
18
Армин Ходжич
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Кен
6
Санчес
42
Бартакжи
15
Дюбуа
34
Торрейра
26
Демирбай
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-1-1-3
1
Кардешлер
3
Килама
15
Йылмаз
88
Сертел
88
Матондо
25
Диак
22
Черекчи
10
Страндберг
11
Фернандеш
70
Бамгбойе
14
Педру
17
Кен
10
Кутлу
10
Кутлу
17
Кен
26
Демирбай
8
Сара
8
Сара
26
Демирбай
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
10
Мертенс
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
Мертенс
15
Дюбуа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
15
Дюбуа
14
Педру
18
Ходжич
18
Ходжич
14
Педру
70
Бамгбойе
99
Ривас
99
Ривас
70
Бамгбойе
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Демир Сарыкалы
ВР
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
3
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
477
205
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.58
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Хатайспора», 1-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Хатайспор»

«Галатасарай» – «Хатайспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Хатайспор Галатасарай
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
2
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+