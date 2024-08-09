09.08.2024, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Кен
6
Санчес
42
Бартакжи
15
Дюбуа
34
Торрейра
26
Демирбай
53
Йилмаз
22
Зиеш
9
Икарди
10
Мертенс
3-2-1-1-3
1
Кардешлер
3
Килама
15
Йылмаз
88
Сертел
88
Матондо
25
Диак
22
Черекчи
10
Страндберг
11
Фернандеш
70
Бамгбойе
14
Педру
17
Кен
10
Кутлу
10
Кутлу
17
Кен
26
Демирбай
8
Сара
8
Сара
26
Демирбай
22
Зиеш
11
Акгюн
11
Акгюн
22
Зиеш
10
Мертенс
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
Мертенс
15
Дюбуа
44
Батшуайи
44
Батшуайи
15
Дюбуа
14
Педру
18
Ходжич
18
Ходжич
14
Педру
70
Бамгбойе
99
Ривас
99
Ривас
70
Бамгбойе
Остались в запасе
Галатасарай
Хатайспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
34
Демир Сарыкалы
ВР
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
12
Висар Бекай
ВР
31
Огужан Матур
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Волкан Демирель
Статистика матча Галатасарай - Хатайспор
3
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
2
Нарушения
11
15
Офсайды
1
1
Количество передач
477
205
Сейвы
3
7
Точность передач %
84
63
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
20
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
3.58
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Хатайспора», 1-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Хатайспор»
Источник: «Бомбардир»