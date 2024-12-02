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  • «Хатайспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Хатайспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 18:50
Хатайспор
02.12.2024, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
29' Г. Саглам
41' Ч. Иммобиле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
19
Кемаль Сертел
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
22
Камил Ахмет Черекчи
(К) ЦП
61
Геркем Саглам
АП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
27
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Тайип Санук
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
36
Чиро Иммобиле
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
70
Джан Келеш
ЛВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Кардешлер
3
Килама
5
Кальво
19
Сертел
25
Диак
22
Черекчи
99
Ривас
61
Саглам
11
Фернандеш
14
Педру
9
Абубакар
3-3-1-3
34
Гюнок
23
Санук
53
Топджу
27
Масуаку
22
Свенссон
8
Учан
83
Фернандеш
7
Рашица
90
Кылыксой
27
Рафа
36
Иммобиле
99
Ривас
15
Йылмаз
15
Йылмаз
99
Ривас
14
Педру
6
Пармак
6
Пармак
14
Педру
11
Фернандеш
98
Бутобба
98
Бутобба
11
Фернандеш
22
Черекчи
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
22
Черекчи
9
Абубакар
10
Страндберг
10
Страндберг
9
Абубакар
7
Рашица
73
Мусрати
73
Мусрати
7
Рашица
90
Кылыксой
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
90
Кылыксой
23
Санук
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
23
Санук
8
Учан
70
Келеш
70
Келеш
8
Учан
Остались в запасе
Хатайспор
Бешикташ
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
16
Селимджан Темель
ОП
11
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
10
Жоау Мариу
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Хатайспор - Бешикташ
9
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
9
3
Угловые удары
6
9
Нарушения
16
11
Офсайды
2
2
Количество передач
350
437
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.7
1.03

Смотреть прямую трансляцию матча «Хатайспор» против «Бешикташа», 14-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хатайспор»«Бешикташ»

«Хатайспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Хатайспор
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