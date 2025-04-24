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«Бешикташ» – «Хатайспор»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

24 апреля 2025 9:36
Бешикташ - Хатайспор
25 апр. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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1.9
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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25 апреля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 33 тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» примет «Хатайспор». Команды находятся на противоположных концах таблицы: хозяева борются за еврокубки, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Обе команды нестабильны, но класс игроков и мотивация «Бешикташа» позволяют рассматривать их как фаворитов в этом матче. Однако форма обеих сторон вызывает вопросы, особенно в обороне.

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице с 49 очками и не выигрывает уже три матча подряд. В последних пяти турах команда забила всего 5 голов (1.0 за матч) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Серьeзные проблемы в защите усугубляются регулярными кадровыми потерями. Команда пропускает уже 8 матчей кряду. В атаке выделяется Рафа Силва, у которого 15 голов в сезоне. Несмотря на трудности, дома «Бешикташ» играет агрессивно и нередко забивает больше одного мяча.

«Хатайспор»

Гости пребывают в тяжелейшем кризисе. После 30 туров «Хатайспор» набрал лишь 19 очков и занимает 18-е место, проиграв 4 последних матча. Команда пропускает в 7 матчах подряд, и общая статистика за последние 5 игр – 13 пропущенных мячей (2.6 за матч). При этом в атаке ситуация чуть лучше: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Венсан Абубакар остаeтся единственным стабильным источником голов, однако его усилий недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • В последних 5 играх: 5 голов забито, 8 – пропущено
  • В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

«Хатайспор»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 6 забито, 13 – пропущено
  • В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне

Личные встречи
40% (4)
40% (4)
20% (2)
24
Забитых мячей
11
2.4
В среднем за матч
1.1
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ
5 : 1
25.04.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 37 тур
Бешикташ
2 : 2
18.05.2024
Хатайспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
1 : 2
25.12.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
3 : 0
02.04.2023
Хатайспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Хатайспор
2 : 1
24.10.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 30 тур
Бешикташ
1 : 1
19.03.2022
Хатайспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Хатайспор
1 : 0
30.10.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 39 тур
Бешикташ
7 : 0
01.05.2021
Хатайспор
Турция. Суперлига, 18 тур
Хатайспор
2 : 2
10.01.2021
Бешикташ
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Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы в защите, но «Бешикташ» обладает более организованной игрой и атакующим потенциалом, особенно дома. «Хатайспор» нестабилен, но способен забить, особенно учитывая текущую форму обороны хозяев. Наиболее логичным сценарием выглядит победа «Бешикташа» в результативном матче, где шансы на обмен голами высоки. Учитывая мотивацию обеих сторон, игра должна быть открытой.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.9
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Хатайспор Бешикташ
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