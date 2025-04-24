25 апреля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 33 тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» примет «Хатайспор». Команды находятся на противоположных концах таблицы: хозяева борются за еврокубки, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Обе команды нестабильны, но класс игроков и мотивация «Бешикташа» позволяют рассматривать их как фаворитов в этом матче. Однако форма обеих сторон вызывает вопросы, особенно в обороне.
«Бешикташ»
«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице с 49 очками и не выигрывает уже три матча подряд. В последних пяти турах команда забила всего 5 голов (1.0 за матч) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Серьeзные проблемы в защите усугубляются регулярными кадровыми потерями. Команда пропускает уже 8 матчей кряду. В атаке выделяется Рафа Силва, у которого 15 голов в сезоне. Несмотря на трудности, дома «Бешикташ» играет агрессивно и нередко забивает больше одного мяча.
«Хатайспор»
Гости пребывают в тяжелейшем кризисе. После 30 туров «Хатайспор» набрал лишь 19 очков и занимает 18-е место, проиграв 4 последних матча. Команда пропускает в 7 матчах подряд, и общая статистика за последние 5 игр – 13 пропущенных мячей (2.6 за матч). При этом в атаке ситуация чуть лучше: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Венсан Абубакар остаeтся единственным стабильным источником голов, однако его усилий недостаточно для стабилизации результатов.
Факты о командах
«Бешикташ»
- Не выигрывает в 3 последних матчах
- Пропускает в 8 матчах подряд
- В последних 5 играх: 5 голов забито, 8 – пропущено
- В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне
«Хатайспор»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в 7 матчах подряд
- В последних 5 матчах: 6 забито, 13 – пропущено
- В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне
Прогноз на матч
Обе команды имеют проблемы в защите, но «Бешикташ» обладает более организованной игрой и атакующим потенциалом, особенно дома. «Хатайспор» нестабилен, но способен забить, особенно учитывая текущую форму обороны хозяев. Наиболее логичным сценарием выглядит победа «Бешикташа» в результативном матче, где шансы на обмен голами высоки. Учитывая мотивацию обеих сторон, игра должна быть открытой.
Рекомендованные ставки
- Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90