25 апреля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 33 тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» примет «Хатайспор». Команды находятся на противоположных концах таблицы: хозяева борются за еврокубки, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Обе команды нестабильны, но класс игроков и мотивация «Бешикташа» позволяют рассматривать их как фаворитов в этом матче. Однако форма обеих сторон вызывает вопросы, особенно в обороне.

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 5-е место в таблице с 49 очками и не выигрывает уже три матча подряд. В последних пяти турах команда забила всего 5 голов (1.0 за матч) и пропустила 8 (1.6 в среднем). Серьeзные проблемы в защите усугубляются регулярными кадровыми потерями. Команда пропускает уже 8 матчей кряду. В атаке выделяется Рафа Силва, у которого 15 голов в сезоне. Несмотря на трудности, дома «Бешикташ» играет агрессивно и нередко забивает больше одного мяча.

«Хатайспор»

Гости пребывают в тяжелейшем кризисе. После 30 туров «Хатайспор» набрал лишь 19 очков и занимает 18-е место, проиграв 4 последних матча. Команда пропускает в 7 матчах подряд, и общая статистика за последние 5 игр – 13 пропущенных мячей (2.6 за матч). При этом в атаке ситуация чуть лучше: 6 голов за 5 матчей (1.2 в среднем). Венсан Абубакар остаeтся единственным стабильным источником голов, однако его усилий недостаточно для стабилизации результатов.

Факты о командах

«Бешикташ»

Не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 8 матчах подряд

В последних 5 играх: 5 голов забито, 8 – пропущено

В среднем: 1.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в обороне

«Хатайспор»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 7 матчах подряд

В последних 5 матчах: 6 забито, 13 – пропущено

В среднем: 1.2 гола за матч в атаке, 2.6 – в обороне

Личные встречи 40% (4) 40% (4) 20% (2) 24 Забитых мячей 11 2.4 В среднем за матч 1.1 7:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 33 тур Бешикташ 5 : 1 Хатайспор Турция. Суперлига, 14 тур Хатайспор 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 37 тур Бешикташ 2 : 2 Хатайспор Турция. Суперлига, 18 тур Хатайспор 1 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 30 тур Бешикташ 3 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 11 тур Хатайспор 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 30 тур Бешикташ 1 : 1 Хатайспор Турция. Суперлига, 11 тур Хатайспор 1 : 0 Бешикташ Турция. Суперлига, 39 тур Бешикташ 7 : 0 Хатайспор Турция. Суперлига, 18 тур Хатайспор 2 : 2 Бешикташ

Прогноз на матч

Обе команды имеют проблемы в защите, но «Бешикташ» обладает более организованной игрой и атакующим потенциалом, особенно дома. «Хатайспор» нестабилен, но способен забить, особенно учитывая текущую форму обороны хозяев. Наиболее логичным сценарием выглядит победа «Бешикташа» в результативном матче, где шансы на обмен голами высоки. Учитывая мотивацию обеих сторон, игра должна быть открытой.

Рекомендованные ставки