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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Бешикташ
Хатайспор - Бешикташ: обзор матча 24 октября 2022
Хатайспор
24.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Бешикташ
50'
З. Луиш
90'
К. Канак
1'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Бешикташ
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Монтеро
90'
+3
Желтая карточка
Н. Редмонд
Замена
М. Чагыран
️️️️
Р. Абид
90'
+3
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
90'
ГОЛ! 2:1!
К. Канак
Пас отдал
Р. Рибейру
90'
86'
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
84'
Замена
Т. Бингель
️️️️
Соуза
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
З. Луиш
80'
Замена
К. Канак
️️️️
С. Лобжанидзе
80'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
М. Буджемаа
62'
53'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Алли
53'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
С. Учан
ГОЛ! 1:1!
З. Луиш
Пас отдал
К. Ахмет Черекчи
50'
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Мюлека
Желтая карточка
О. Враньеш
40'
Желтая карточка
М. Буджемаа
28'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Мюлека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
26
Кан Канак
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-2-3-2
1
Кардешлер
22
Враньеш
53
Оксюз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
22
Черекчи
14
Абид
9
Эль-Кааби
29
Зе Луиш
4-3-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
5
Санук
3
Монтеро
26
Масуаку
48
Учан
5
Соуза
14
Н'Куду
8
Алли
11
Мюлека
9
Вегхорст
12
Лобжанидзе
26
Канак
26
Канак
12
Лобжанидзе
14
Абид
6
Чагыран
6
Чагыран
14
Абид
8
Буджемаа
20
Рибейру
20
Рибейру
8
Буджемаа
29
Зе Луиш
91
Йылдырым
91
Йылдырым
29
Зе Луиш
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
5
Соуза
75
Бингель
75
Бингель
5
Соуза
48
Учан
83
Фернандеш
83
Фернандеш
48
Учан
11
Мюлека
27
Редмонд
27
Редмонд
11
Мюлека
8
Алли
23
Тосун
23
Тосун
8
Алли
Остались в запасе
Хатайспор
Бешикташ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
77
Садик Бас
ПВ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Хатайспор - Бешикташ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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