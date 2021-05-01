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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Хатайспор
Бешикташ - Хатайспор: обзор матча 01 мая 2021
Бешикташ
01.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 39 тур
7 : 0
Завершен
Хатайспор
2'
Д. Акинтола (АГ)
11'
К. Ларин
14'
К. Ларин
38'
Д. Н'Куду
44'
Р. Йилмаз
55'
К. Ларин
65'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Хатайспор
84'
Желтая карточка
Р. Рибейру
Замена
Б. Менса
️️️️
Р. Геззаль
76'
75'
Желтая карточка
Д. Акинтола
72'
Замена
M. Çaytemel
️️️️
A. Katranis
Замена
Н. Уйсал
️️️️
А. Льяич
69'
ГОЛ! 7:0!
К. Ларин
Пас отдал
В. Розье
65'
ГОЛ! 6:0!
К. Ларин
55'
47'
Желтая карточка
A. Canli
Замена
Д. Токез
️️️️
А. Хатчинсон
46'
46'
Замена
B. Camoglu
️️️️
С. Попов
46'
Замена
A. Canli
️️️️
А. Траоре
46'
Замена
Y. Abdioğlu
️️️️
Ж. Биллонг
ГОЛ! 5:0!
Р. Йилмаз
Пас отдал
В. Розье
44'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Д. Н'Куду
43'
ГОЛ! 4:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Р. Геззаль
38'
ГОЛ! 3:0!
К. Ларин
Пас отдал
А. Льяич
14'
ГОЛ! 2:0!
К. Ларин
Пас отдал
А. Хатчинсон
11'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Акинтола
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
0
Bilal Ceylan
ЦФ
Хатайспор
19
Мухаммед Мерт
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4-4-1-1
30
Дестаноглу
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
19
Розье
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
18
Геззаль
5
Соуза
22
Льяич
9
Ларин
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
98
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
8
Акинтола
10
Траоре
20
Рибейру
9
Бупендза
14
Н'Куду
33
Йилмаз
33
Йилмаз
14
Н'Куду
13
Хатчинсон
24
Токез
24
Токез
13
Хатчинсон
22
Льяич
20
Уйсал
20
Уйсал
22
Льяич
18
Геззаль
43
Менса
43
Менса
18
Геззаль
6
Биллонг
55
55
6
Биллонг
98
16
16
98
10
Траоре
23
23
10
Траоре
90
Попов
2
2
90
Попов
Остались в запасе
Бешикташ
Хатайспор
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
0
Bilal Ceylan
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
Остались в запасе
34
Akin Alkan
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Бешикташ - Хатайспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
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