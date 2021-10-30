Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Бешикташ
Хатайспор - Бешикташ: обзор матча 30 октября 2021
Хатайспор
30.10.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
6'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Бешикташ
Желтая карточка
М. Камара
90'
+8
Желтая карточка
А. Траоре
88'
Замена
М. Мерт
️️️️
М. Буджемаа
85'
82'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
А. Тейшейра
82'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
Желтая карточка
М. Буджемаа
80'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
71'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
71'
68'
Замена
М. Топал
️️️️
А. Хатчинсон
68'
Замена
С. Учан
️️️️
Н. Уйсал
45'
Желтая карточка
А. Тейшейра
24'
Замена
К. Караман
️️️️
М. Батшуайи
ГОЛ! 1:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
А. Эль-Кааби
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
3-3-5
22
Черекчи
53
Оксюз
3
Адекугбе
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
92
Диуф
22
Курукук
9
Эль-Кааби
10
Траоре
20
Рибейру
1
Моанд
4-3-1-2
30
Дестаноглу
19
Розье
3
Монтеро
21
Вида
17
Мерас
20
Уйсал
13
Хатчинсон
18
Геззаль
11
Тейшейра
9
Ларин
44
Батшуайи
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
8
Буджемаа
19
Мерт
19
Мерт
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
20
Уйсал
48
Учан
48
Учан
20
Уйсал
13
Хатчинсон
5
Топал
5
Топал
13
Хатчинсон
11
Тейшейра
50
Ялчин
50
Ялчин
11
Тейшейра
44
Батшуайи
19
Караман
19
Караман
44
Батшуайи
Остались в запасе
Хатайспор
Бешикташ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Хатайспор - Бешикташ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Бешикташ
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
10:20
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
Вчера, 17:55
20
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+