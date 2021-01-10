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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Бешикташ
Хатайспор - Бешикташ: обзор матча 10 января 2021
Хатайспор
10.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
7'
А. Бупендза
23'
А. Бупендза
6'
В. Абубакар
41'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Бешикташ
Замена
M. Aydın
️️️️
А. Бупендза
90'
+3
Желтая карточка
П. Сантос
88'
84'
Желтая карточка
Велинтон
Замена
М. Камара
️️️️
S. Ilgaz
80'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
74'
68'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Р. Геззаль
64'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Н. Уйсал
Желтая карточка
Ж. Биллонг
45'
+3
Желтая карточка
А. Бупендза
44'
Желтая карточка
Р. Абид
44'
41'
ГОЛ! 2:2!
К. Ларин
Пас отдал
Р. Геззаль
ГОЛ! 2:1!
А. Бупендза
Пас отдал
M. Çaytemel
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Бупендза
Пас отдал
Д. Акинтола
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Абубакар
Пас отдал
Р. Геззаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
20
Mirkan Aydın
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
2-2-5
6
Биллонг
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
34
8
Акинтола
20
Рибейру
10
Траоре
16
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
23
Велинтон
21
Н'Сакаля
13
Хатчинсон
18
Геззаль
20
Уйсал
5
Соуза
9
Ларин
9
Абубакар
9
Бупендза
20
20
9
Бупендза
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
10
7
Камара
7
Камара
10
18
Геззаль
14
Н'Куду
14
Н'Куду
18
Геззаль
20
Уйсал
15
Озякуп
15
Озякуп
20
Уйсал
Остались в запасе
Хатайспор
Бешикташ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
Остались в запасе
14
Айдин Хасич
ЦФ
27
Атакан Юнер
ЦФ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Хатайспор - Бешикташ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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