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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Хатайспор
Бешикташ - Хатайспор: обзор матча 19 марта 2022
Бешикташ
19.03.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хатайспор
16'
М. Батшуайи
42'
С. Лобжанидзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Хатайспор
90'
+8
Замена
С. Темель
️️️️
Р. Рибейру
90'
+7
Желтая карточка
Р. Рибейру
90'
+1
Желтая карточка
С. Адекугбе
82'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
76'
Замена
А. Хатчинсон
️️️️
Д. Боздоган
76'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Г. Ялчин
67'
62'
Желтая карточка
О. Эргюн
Желтая карточка
Д. Боздоган
60'
Замена
С. Саатджи
️️️️
Н. Уйсал
46'
45'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
42'
ГОЛ! 1:1!
С. Лобжанидзе
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
Р. Геззаль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Бешикташ
94
Гектуг Байтекин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-5-2
1
Билгин
21
Вида
33
Йилмаз
19
Розье
20
Уйсал
5
Соуза
18
Геззаль
50
Ялчин
70
Боздоган
44
Батшуайи
9
Ларин
4-3-3
1
Моанд
4
Эргюн
53
Оксюз
3
Адекугбе
22
Черекчи
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
5
Сакей
92
Диуф
20
Рибейру
9
Эль-Кааби
20
Уйсал
4
Саатджи
4
Саатджи
20
Уйсал
70
Боздоган
13
Хатчинсон
13
Хатчинсон
70
Боздоган
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
50
Ялчин
11
Тейшейра
11
Тейшейра
50
Ялчин
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
20
Рибейру
16
Темель
16
Темель
20
Рибейру
Остались в запасе
Бешикташ
Хатайспор
94
Гектуг Байтекин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
94
Гектуг Байтекин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
22
Фатих Курукук
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
95
Eren Fansa
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Ондер Каравели
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Бешикташ - Хатайспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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