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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Бешикташ
Хатайспор - Бешикташ: обзор матча 25 декабря 2023
Хатайспор
25.12.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Бешикташ
80'
А. Ходжич
38'
С. Кылыксой
53'
О. Колли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Бешикташ
88'
Замена
Э. Тикназ
️️️️
С. Учан
ГОЛ! 1:2!
А. Ходжич
80'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
К. Алиджи
80'
80'
Замена
Д. Тосун
️️️️
С. Кылыксой
73'
Замена
Т. Бингель
️️️️
М. Рашица
Замена
А. Ходжич
️️️️
Э. Беяз
68'
Замена
Р. Абид
️️️️
Г. Саглам
68'
57'
Желтая карточка
Д. Амарти
53'
ГОЛ! 0:2!
О. Колли
Пас отдал
А. Хаджиахметович
Желтая карточка
Р. Ривас
51'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
К. Страндберг
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Кылыксой
Пас отдал
А. Хаджиахметович
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
М. Матондо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
88
Массанга Матондо
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
17
Эмер Беяз
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К)
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
6
Онур Булут
ПП
7
Милот Рашица
ПВ
90
Семих Кылыксой
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Хатайспор
12
Висар Бекай
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
34
Эге Тикназ
ЦП
27
Арда Кылыч
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Кардешлер
3
Килама
52
Максимович
22
Алиджи
88
Матондо
16
Деле-Баширу
99
Ривас
17
Беяз
10
Страндберг
9
Дадашов
61
Саглам
3-3-2-2
34
Гюнок
12
Амарти
25
Колли
26
Масуаку
6
Булут
48
Учан
8
Хаджиахметович
7
Рашица
19
Зайнутдинов
11
Мюлека
90
Кылыксой
22
Алиджи
13
Гулам
13
Гулам
22
Алиджи
10
Страндберг
22
Черекчи
22
Черекчи
10
Страндберг
61
Саглам
14
Абид
14
Абид
61
Саглам
17
Беяз
18
Ходжич
18
Ходжич
17
Беяз
88
Матондо
11
Фернандеш
11
Фернандеш
88
Матондо
7
Рашица
75
Бингель
75
Бингель
7
Рашица
48
Учан
34
Тикназ
34
Тикназ
48
Учан
90
Кылыксой
23
Тосун
23
Тосун
90
Кылыксой
Остались в запасе
Хатайспор
Бешикташ
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
12
Висар Бекай
ВР
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
8
Георгий Абурджания
ЦП
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
66
Айтуг Кемеч
ЦЗ
27
Арда Кылыч
ЦП
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Эмирхан Делибаш
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Хатайспор - Бешикташ
1
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
8
Нарушения
11
9
Офсайды
2
1
Количество передач
426
360
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Главный судья:
Кадир Саглам
Стадион:
Мерсин Стадиуму
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