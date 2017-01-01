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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Велес
Результаты
€ 4 млн
Велес - результаты матчей
Москва
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://fc-veles.ru/
Тренер:
Алексей Стукалов
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Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. PARI Первая лига. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. 2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна. 2024
Россия. Кубок. 2023/2024
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень. Осень 2023
Россия. Кубок. 2022/2023
Россия. Первая лига. 2022/2023
Россия. Кубок. 2021/2022
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Россия. Кубок. 2020/2021
Россия. ФНЛ. 2020/2021
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2018/2019
Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018
14.09 | 19:30
Велес
1 : 2
Сочи
05.09 | 16:00
Уфа
1 : 1
Велес
29.08 | 17:00
Текстильщик
0 : 1
Велес
24.08 | 19:30
Велес
2 : 0
Арсенал
19.08 | 19:30
Велес
3 : 2
Нижний Новгород
15.08 | 08:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Велес
09.08 | 19:00
Велес
2 : 1
Ленинградец
03.08 | 19:30
Велес
2 : 1
Ротор
26.07 | 12:00
Енисей
4 : 1
Велес
19.07 | 17:00
Велес
1 : 0
Челябинск
11.07 | 18:00
Нефтехимик
0 : 1
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