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    Велес - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fc-veles.ru/
    Стадион Авангард
    Тренер Артем Куликов
    Турниры:
    Россия. Первая лига (2022/2023)
    20 тур
    		27 ноября, воскресенье 14:00 Велес 2:0 Енисей
    19 тур
    		20 ноября, воскресенье 15:00 Родина 1:1 Велес
    18 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Велес 0:1 Динамо Мх
    17 тур
    		6 ноября, воскресенье 15:00 Акрон 3:0 Велес
    16 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Велес 1:0 Краснодар-2
    15 тур
    		23 октября, воскресенье 10:00 СКА-Хабаровск 6:0 Велес
    14 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Велес 1:0 Арсенал
    13 тур
    		9 октября, воскресенье 16:00 Шинник 2:0 Велес
    12 тур
    		1 октября, суббота 14:00 Велес 1:3 Волгарь
    11 тур
    		25 сентября, воскресенье 14:00 Велес 1:1 КАМАЗ
    10 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:00 Алания 1:0 Велес
    9 тур
    		11 сентября, воскресенье 14:00 Велес 1:2 Рубин
    8 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Волга 0:2 Велес
    7 тур
    		27 августа, суббота 14:00 Велес 3:1 Кубань
    6 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Нефтехимик 2:0 Велес
    5 тур
    		13 августа, суббота 14:00 Велес 0:2 Уфа
    4 тур
    		6 августа, суббота 13:00 Енисей 2:1 Велес
    3 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Велес 0:2 Родина
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Динамо Мх 1:0 Велес
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 14:00 Велес 2:1 Балтика
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