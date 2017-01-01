Турниры:
Россия. Первая лига (2022/2023)
|20 тур
|27 ноября, воскресенье
|14:00
|Велес
|2:0
|Енисей
|19 тур
|20 ноября, воскресенье
|15:00
|Родина
|1:1
|Велес
|18 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Велес
|0:1
|Динамо Мх
|17 тур
|6 ноября, воскресенье
|15:00
|Акрон
|3:0
|Велес
|16 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:0
|Краснодар-2
|15 тур
|23 октября, воскресенье
|10:00
|СКА-Хабаровск
|6:0
|Велес
|14 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:0
|Арсенал
|13 тур
|9 октября, воскресенье
|16:00
|Шинник
|2:0
|Велес
|12 тур
|1 октября, суббота
|14:00
|Велес
|1:3
|Волгарь
|11 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:1
|КАМАЗ
|10 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Алания
|1:0
|Велес
|9 тур
|11 сентября, воскресенье
|14:00
|Велес
|1:2
|Рубин
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Волга
|0:2
|Велес
|7 тур
|27 августа, суббота
|14:00
|Велес
|3:1
|Кубань
|6 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Нефтехимик
|2:0
|Велес
|5 тур
|13 августа, суббота
|14:00
|Велес
|0:2
|Уфа
|4 тур
|6 августа, суббота
|13:00
|Енисей
|2:1
|Велес
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Велес
|0:2
|Родина
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Динамо Мх
|1:0
|Велес
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|14:00
|Велес
|2:1
|Балтика