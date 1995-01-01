Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|35
|Косаревский Петр
|Вра
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|22
|Денилханов Мурсалин
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|1
|-
|5
|Стаменкович Филип
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|6
|Аденийи Самуэль
|Защ
|21
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|15
|Бадоев Хетаг
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|11
|Кертанов Константин
|Пол
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|10
|Бацуев Аюб
|Пол
|26
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.15 млн.
|81
|Кабахидзе Владимир
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|8
|Баранов Павел
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|93
|Мотовичев Дмитрий
|Пол
|19
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|7
|Логуа Ираклий
|Нап
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|€ 0.25 млн.
|99
|Саркисян Геворк
|Нап
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|1
|Кузнецов Алексей
|Вра
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|86
|Рыбиков Николай
|Вра
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|34
|Макеев Евгений
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Почивалин Валерий
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|63
|Никитенков Алексей
|Защ
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|Бокоев Марат
|Защ
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
|4
|Михайленко Дмитрий
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|55
|Безчаснюк Александр
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.3 млн.
|17
|Абдуллахи Самину
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|68
|Герчиков Леонид
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Песиков Евгений
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Дибиргаджиев Джамал
|Нап
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Панюков Андрей
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Нтумба Муамба Артем
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.025 млн.
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7