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    Велес - состав

    Город Москва
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fc-veles.ru/
    Стадион Авангард
    Тренер Артем Куликов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    35 Косаревский Петр Россия Вра 23 1 0 0 0 0 -
    22 Денилханов Мурсалин Россия Защ 22 1 0 0 0 1 -
    5 Стаменкович Филип Сербия Защ 24 1 0 0 0 0 -
    6 Аденийи Самуэль Россия Защ 21 1 0 0 0 0 -
    15 Бадоев Хетаг Россия Защ 22 1 0 0 0 0 -
    11 Кертанов Константин Россия Пол 27 1 0 0 0 0 -
    10 Бацуев Аюб Россия Пол 26 1 0 0 0 0 € 0.15 млн.
    81 Кабахидзе Владимир Россия Пол 23 1 0 0 0 0 -
    8 Баранов Павел Россия Пол 23 1 0 0 0 0 -
    93 Мотовичев Дмитрий Россия Пол 19 1 0 0 1 0 -
    7 Логуа Ираклий Россия Нап 31 1 0 0 0 0 € 0.25 млн.
    99 Саркисян Геворк Россия Нап 23 1 0 0 0 0 -
    1 Кузнецов Алексей Россия Вра 26 - - - - - -
    86 Рыбиков Николай Россия Вра 23 - - - - - -
    34 Макеев Евгений Россия Защ 33 - - - - - -
    26 Почивалин Валерий Россия Защ 30 - - - - - -
    63 Никитенков Алексей Россия Защ 22 - - - - - -
    19 Бокоев Марат Россия Защ 21 - - - - - € 0.125 млн.
    4 Михайленко Дмитрий Россия Защ 23 - - - - - -
    55 Безчаснюк Александр Россия Защ 20 - - - - - € 0.3 млн.
    17 Абдуллахи Самину Нигерия Пол 22 - - - - - € 0.2 млн.
    68 Герчиков Леонид Россия Нап 21 - - - - - -
    17 Песиков Евгений Россия Нап 23 - - - - - -
    11 Дибиргаджиев Джамал Россия Нап 26 - - - - - -
    20 Панюков Андрей Россия Нап 28 - - - - - -
    21 Нтумба Муамба Артем Россия Нап 19 - - - - - € 0.025 млн.
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 6, нападающих: 7
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