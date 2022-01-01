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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Велес
Состав
€ 4 млн
Велес - состав команды
Москва
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Авангард
Сайт:
http://fc-veles.ru/
Тренер:
Алексей Стукалов
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
41
Самок Сергей
Вра
25
€ 0.15 млн
76
Купцов Илья
Вра
24
€ 0.1 млн
97
Шубин Александр
Вра
29
-
33
Markov Bogdan
Вра
-
18
Волков Владислав
Вра
36
-
13
Краснопевцев Александр
Вра
19
-
17
Котов Павел
Защ
31
€ 0.3 млн
3
Волков Владислав
Защ
26
€ 0.3 млн
5
Колосков Артур
Защ
24
€ 0.25 млн
80
Рыбалко Михаил
Защ
25
€ 0.2 млн
40
Безчаснюк Александр
Защ
24
€ 0.175 млн
18
Сергеев Дмитрий
Защ
38
-
70
Zakharzhevskiy Matvey
Защ
-
88
Садов Дмитрий
Пол
29
€ 0.4 млн
97
Шубин Александр
Пол
23
€ 0.35 млн
17
Бамматгереев Муслим
Пол
30
€ 0.35 млн
8
Тарасенко Захар
Пол
28
€ 0.25 млн
22
Завезен Юрий
Пол
30
€ 0.25 млн
18
Сергеев Дмитрий
Пол
26
€ 0.2 млн
94
Кучугура Дмитрий
Пол
21
€ 0.175 млн
87
Никин Иван
Пол
22
€ 0.05 млн
14
Сапожников Ионафан
Пол
21
€ 0.05 млн
6
Меликов Ислам
Пол
20
€ 0.025 млн
17
Котовенко Павел
Пол
47
-
7
Мурза Артур
Нап
26
€ 0.35 млн
77
Смирнов Олег
Нап
25
€ 0.25 млн
90
Галкин Владислав
Нап
24
€ 0.225 млн
7
Гираев Карим
Нап
29
€ 0.15 млн
10
Гелоян Ишхан
Нап
34
€ 0.125 млн
99
Саркисян Геворк
Нап
26
-
77
Смирнов Олег
Нап
62
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 6, защитников: 7, полузащитников: 11, нападающих: 7
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