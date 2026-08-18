Матч 7-го тура Первой лиги между московским «Велесом» и лидирующим «Нижним Новгородом» пройдет 19 августа в Москве. Хозяева располагаются на 2-м месте с 12 очками и имеют три домашние победы подряд, тогда как гости уверенно возглавляют таблицу с 18 баллами, выиграв шесть последних матчей. При этом нижегородцы пропускают почти в каждом матче, что дает «Велесу» надежду на успех, а в очных встречах гости побеждали оба раза. Кто же сумеет взять верх в этой встрече лидеров – команда, которая продолжит свою победную серию, или хозяева, которые прервут гегемонию фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

В пользу «Велеса» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Московский клуб побеждает в трех последних матчах в родных стенах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и забивает в шести из восьми последних матчей. Кроме того, «Велес» редко уходит с поля без гола, а его атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы обороне лидера. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Велес» уступил СКА-Хабаровск (0-2), но до этого одержал две победы подряд над «Ленинградцем» и «Ротором». При поддержке трибун хозяева способны навязать борьбу любому сопернику, но их нестабильность в обороне может стать ключевым фактором.

«Нижний Новгород» подходит к матчу с феноменальной формой – шесть побед подряд, средняя результативность 3,00 гола за последние пять игр и голевая серия из 11 матчей. Гости забивают практически в каждом матче, а их атака является одной из лучших в лиге. Однако защита нижегородцев выглядит уязвимой – они пропускают в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 0,80 гола. В предыдущем туре «Нижний Новгород» разгромил «Текстильщик» (3-1), а до этого уверенно переиграл «Нефтехимик» (5-1) и «Шинник» (3-0). В очных встречах с «Велесом» гости имеют преимущество – две победы в двух матчах, что дает им психологическое преимущество. Учитывая их атакующую мощь и статус лидера, они являются фаворитами, но проблемы в обороне могут позволить «Велесу» забить.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Нижний Новгород» находится в лучшей форме и имеет более мощную атаку, тогда как «Велес» силен дома и способен забить. Однако разница в классе и текущем состоянии слишком велика, чтобы хозяева могли рассчитывать на победу. Ожидается, что гости добьются успеха, но, учитывая их проблемы в защите, «Велес» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нижний Новгород» имеет преимущество – две победы в двух матчах (1-0 и 3-1). Текущая форма гостей впечатляет – шесть побед подряд и 3,00 гола за игру, тогда как «Велес» дома побеждает в трех последних матчах, но уступает в классе и стабильности. Обе команды регулярно забивают, но нижегородцы делают это чаще и эффективнее. Учитывая разницу в форме и истории очных встреч, «Нижний Новгород» является фаворитом, однако «Велес» может преподнести сюрприз за счет домашней поддержки.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1). Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 3,00 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют против соперника, который, несмотря на хорошую домашнюю статистику, уступает в классе. Хозяева способны забить, но их защита уязвима, что позволит лидеру одержать победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Велесом» и «Нижним Новгородом» состоится 19 августа 2026 года в Москве и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.