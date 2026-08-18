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«Велес» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

18 августа 2026 8:20
Велес - Нижний Новгород
19 авг. 2026, среда 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
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Матч 7-го тура Первой лиги между московским «Велесом» и лидирующим «Нижним Новгородом» пройдет 19 августа в Москве. Хозяева располагаются на 2-м месте с 12 очками и имеют три домашние победы подряд, тогда как гости уверенно возглавляют таблицу с 18 баллами, выиграв шесть последних матчей. При этом нижегородцы пропускают почти в каждом матче, что дает «Велесу» надежду на успех, а в очных встречах гости побеждали оба раза. Кто же сумеет взять верх в этой встрече лидеров – команда, которая продолжит свою победную серию, или хозяева, которые прервут гегемонию фаворита на своем поле?

Кто победит в матче

В пользу «Велеса» говорит их уверенная игра на домашнем стадионе. Московский клуб побеждает в трех последних матчах в родных стенах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола и забивает в шести из восьми последних матчей. Кроме того, «Велес» редко уходит с поля без гола, а его атака выглядит достаточно острой, чтобы создать проблемы обороне лидера. Однако защита хозяев небезупречна – они пропускают в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,60 гола. В предыдущем туре «Велес» уступил СКА-Хабаровск (0-2), но до этого одержал две победы подряд над «Ленинградцем» и «Ротором». При поддержке трибун хозяева способны навязать борьбу любому сопернику, но их нестабильность в обороне может стать ключевым фактором.

«Нижний Новгород» подходит к матчу с феноменальной формой – шесть побед подряд, средняя результативность 3,00 гола за последние пять игр и голевая серия из 11 матчей. Гости забивают практически в каждом матче, а их атака является одной из лучших в лиге. Однако защита нижегородцев выглядит уязвимой – они пропускают в 17 из 19 последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 0,80 гола. В предыдущем туре «Нижний Новгород» разгромил «Текстильщик» (3-1), а до этого уверенно переиграл «Нефтехимик» (5-1) и «Шинник» (3-0). В очных встречах с «Велесом» гости имеют преимущество – две победы в двух матчах, что дает им психологическое преимущество. Учитывая их атакующую мощь и статус лидера, они являются фаворитами, но проблемы в обороне могут позволить «Велесу» забить.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Нижний Новгород» находится в лучшей форме и имеет более мощную атаку, тогда как «Велес» силен дома и способен забить. Однако разница в классе и текущем состоянии слишком велика, чтобы хозяева могли рассчитывать на победу. Ожидается, что гости добьются успеха, но, учитывая их проблемы в защите, «Велес» может отличиться.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Нижний Новгород» имеет преимущество – две победы в двух матчах (1-0 и 3-1). Текущая форма гостей впечатляет – шесть побед подряд и 3,00 гола за игру, тогда как «Велес» дома побеждает в трех последних матчах, но уступает в классе и стабильности. Обе команды регулярно забивают, но нижегородцы делают это чаще и эффективнее. Учитывая разницу в форме и истории очных встреч, «Нижний Новгород» является фаворитом, однако «Велес» может преподнести сюрприз за счет домашней поддержки.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 2 (67%)
4
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Велес
3 : 2
19.08.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Велес
3 : 2
19.08.2026
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1 : 0
07.04.2021
Велес
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1 : 3
13.10.2020
Нижний Новгород

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
76
Илья Купцов
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
11
K. Korolkov
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
7
Иван Бобер
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
78
Николай Калинский
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
18
Артем Соколов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Велес
41
Сергей Самок
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
87
I. Nikin
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
8
Мамаду Майга
ОП
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Артем Сидоренко
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
4-4-1-1
76
Купцов
3
Волков
5
Колосков
23
Скворцов
80
Рыбалко
11
97
Шубин
22
Завезен
10
Бамматгереев
77
Смирнов
9
Гираев
4-2-3-1
98
Имамов
3
Коледин
4
Евгеньев
25
Карич
17
Шильников
78
Калинский
7
Бобер
77
Ивлев
18
Соколов
27
Грулев
9
Сарвели
80
Рыбалко
17
Котов
17
Котов
80
Рыбалко
Котов
40
Безчаснюк
40
Безчаснюк
Котов
9
Гираев
8
Тарасенко
8
Тарасенко
9
Гираев
10
Бамматгереев
90
Галкин
90
Галкин
10
Бамматгереев
23
Скворцов
7
Мурза
7
Мурза
23
Скворцов
17
Шильников
66
Гудков
66
Гудков
17
Шильников
77
Ивлев
8
Майга
8
Майга
77
Ивлев
25
Карич
94
Тимофеев
94
Тимофеев
25
Карич
9
Сарвели
72
Комиссаров
72
Комиссаров
9
Сарвели
7
Бобер
11
Пополитов
11
Пополитов
7
Бобер
Остались в запасе
Велес
Нижний Новгород
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
87
I. Nikin
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
87
I. Nikin
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
Остались в запасе
30
Никита Медведев
ВР
81
Никита Генералов
ВР
17
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Вадим Гаранин

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1). Гости находятся в феноменальной форме (шесть побед подряд, 3,00 гола за игру), имеют преимущество в очных встречах и играют против соперника, который, несмотря на хорошую домашнюю статистику, уступает в классе. Хозяева способны забить, но их защита уязвима, что позволит лидеру одержать победу с разницей как минимум в один мяч. Ставка: победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1) с коэффициентом 2.25.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 7-го тура Первой лиги России между «Велесом» и «Нижним Новгородом» состоится 19 августа 2026 года в Москве и начнется в 19-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Велес» – «Нижний Новгород»: кто победит в матче 7-го тура Первой лиги 2026/2027

2.25
Победа «Нижнего Новгорода» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Велес
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