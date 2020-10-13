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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Нижний Новгород
Велес - Нижний Новгород: обзор матча 13 октября 2020
Велес
13.10.2020, вторник, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
55'
А. Максименко
64'
Т. Сулейманов
75'
Т. Сулейманов
88'
А. Сапета (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Велес - Нижний Новгород
Желтая карточка
Д. Малания
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
А. Сапета
Желтая карточка
И. Климов
87'
Вторая желтая
В. Грачев
86'
85'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Т. Сулейманов
Желтая карточка
В. Грачев
84'
Замена
Б. Коваленко
️️️️
А. Галоян
80'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Баев
79'
75'
ГОЛ! 1:2!
Т. Сулейманов
73'
Замена
И. Горбунов
️️️️
А. Федчук
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
72'
Замена
В. Грачев
️️️️
А. Кахидзе
66'
64'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сулейманов
61'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Ставпец
Желтая карточка
П. Котов
60'
60'
Замена
А. Шарипов
️️️️
М. Гащенков
ГОЛ! 1:0!
А. Максименко
55'
54'
Желтая карточка
Д. Мичуренков
Желтая карточка
Р. Фищенко
47'
46'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
С. Зуйков
Вторая желтая
М. Майга
24'
13'
Желтая карточка
А. Шумских
Желтая карточка
М. Майга
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
6
Руслан Фищенко
ОП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
99
Владимир Грачев
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
52
Богдан Коваленко
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
4-3-2-1
93
Городовой
17
Котов
20
Малания
80
Климов
24
Кахидзе
5
Осипов
8
Майга
6
Фищенко
21
Галоян
9
Максименко
21
Баев
4-2-2-2
31
Анисимов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Шумских
23
Зуйков
77
Гащенков
41
Сапета
16
Ставпец
18
Попов
99
Сулейманов
10
Федчук
24
Кахидзе
99
Грачев
99
Грачев
24
Кахидзе
21
Галоян
52
Коваленко
52
Коваленко
21
Галоян
21
Баев
10
Кирсанов
10
Кирсанов
21
Баев
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
99
Сулейманов
22
Каккоев
22
Каккоев
99
Сулейманов
10
Федчук
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Федчук
16
Ставпец
28
Султонов
28
Султонов
16
Ставпец
23
Зуйков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
23
Зуйков
77
Гащенков
73
Шарипов
73
Шарипов
77
Гащенков
Остались в запасе
Велес
Нижний Новгород
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Павел Комолов
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Велес - Нижний Новгород
6
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Авангард
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