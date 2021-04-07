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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Велес
Нижний Новгород - Велес: обзор матча 07 апреля 2021
Нижний Новгород
07.04.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
1 : 0
Завершен
Велес
67'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Велес
Желтая карточка
И. Темников
90'
+3
Замена
И. Эдиев
️️️️
И. Горбунов
85'
80'
Замена
Д. Малания
️️️️
И. Климов
Замена
П. Комолов
️️️️
Н. Калинский
80'
77'
Желтая карточка
М. Майга
76'
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
А. Баев
75'
Желтая карточка
И. Климов
70'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Галоян
Замена
А. Попов
️️️️
М. Янсане
68'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Б. Кавтарадзе
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Янсане
67'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
61'
61'
Замена
А. Боковой
️️️️
А. Федчук
36'
Желтая карточка
А. Кахидзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
21
Артур Галоян
АП
21
Алексей Баев
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
10
Никита Кирсанов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Андрей Боковой
ПВ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Анисимов
7
Маляров
5
Шумских
24
Гоцук
11
Темников
22
Каккоев
41
Сапета
78
Калинский
28
Султонов
17
Кавтарадзе
95
Янсане
4-3-1-2
13
Косаревский
24
Кахидзе
3
Ботака-Иобома
80
Климов
17
Котов
6
Фищенко
8
Майга
5
Осипов
21
Галоян
10
Федчук
21
Баев
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
Горбунов
5
Эдиев
5
Эдиев
Горбунов
78
Калинский
20
Комолов
20
Комолов
78
Калинский
95
Янсане
18
Попов
18
Попов
95
Янсане
17
Кавтарадзе
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Кавтарадзе
80
Климов
20
Малания
20
Малания
80
Климов
10
Федчук
11
Боковой
11
Боковой
10
Федчук
21
Галоян
22
Родионов
22
Родионов
21
Галоян
21
Баев
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
21
Баев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Велес
23
Сергей Зуйков
ПЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
10
Никита Кирсанов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
10
Никита Кирсанов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Нижний Новгород - Велес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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