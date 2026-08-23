Матч 8 тура Первой лиги между московским «Велесом» и тульским «Арсеналом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева уверенно идут на втором месте с 15 очками и выиграли четыре последних домашних матча. Гости расположились на восьмой строчке с 11 баллами, но испытывают серьeзные проблемы на выезде – девять матчей без побед в гостевых встречах Первой лиги. При этом очная статистика абсолютно равная: по одной победе у каждой команды и одна ничья. Сможет ли «Арсенал» прервать свою неудачную выездную серию и отобрать очки у лидера, или «Велес» продолжит свою домашнюю гегемонию и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к игре в отличной форме, особенно на своeм поле. Команда выиграла четыре последних домашних матча, а в атаке стабильна – забивает в семи из девяти последних встреч, а в очных матчах с «Арсеналом» отличается в трeх последних играх. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Велеса» вызывает тревогу: в среднем 2,00 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в пяти последних встречах. Это даeт «Арсеналу» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Арсенал Тула» испытывает серьeзные трудности на выезде – команда не выигрывает в девяти последних гостевых матчах Первой лиги. В атаке гости действуют нестабильно: в среднем 1,00 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Велесом» у них есть положительный опыт. Оборона туляков также небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять матчей, что против домашней атаки «Велеса» может стать критическим. В стартовых турах «Арсенал» обыграл «Ротор» (2:1), сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и «Шинником» (2:2), но уступил «Сочи» (0:5). Гостям будет сложно преодолеть домашнюю мощь хозяев при своей нестабильной игре на выезде и проблемах в защите.

Итоговый вывод: «Велес» имеет явное преимущество домашней формы и стабильной атаки, тогда как «Арсенал» не может выиграть на выезде уже девять матчей и регулярно пропускает. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом, хотя гости способны отличиться.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах между командами по одной победе у каждой и одна ничья – абсолютное равенство. Однако текущая форма «Велеса» дома – четыре победы подряд, тогда как «Арсенал» не выигрывает на выезде в девяти последних матчах. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на равную историю встреч. Хозяева также забивают в трeх последних очных матчах, что говорит об их умении создавать моменты против этого соперника.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса» в основное время. Домашняя серия из четырeх побед, стабильная атака и девятиматчевая безвыигрышная серия «Арсенала» на выезде делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Москве. Рекомендуемая ставка – победа «Велеса» с коэффициентом 3.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Велесом» и «Арсеналом Тула» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.