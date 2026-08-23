Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» – «Арсенал Тула»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

23 августа 2026 8:58
Велес - Арсенал
24 авг. 2026, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Победа «Велеса»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 8 тура Первой лиги между московским «Велесом» и тульским «Арсеналом» пройдет 24 августа 2026 года. Хозяева уверенно идут на втором месте с 15 очками и выиграли четыре последних домашних матча. Гости расположились на восьмой строчке с 11 баллами, но испытывают серьeзные проблемы на выезде – девять матчей без побед в гостевых встречах Первой лиги. При этом очная статистика абсолютно равная: по одной победе у каждой команды и одна ничья. Сможет ли «Арсенал» прервать свою неудачную выездную серию и отобрать очки у лидера, или «Велес» продолжит свою домашнюю гегемонию и укрепится в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Велес» подходит к игре в отличной форме, особенно на своeм поле. Команда выиграла четыре последних домашних матча, а в атаке стабильна – забивает в семи из девяти последних встреч, а в очных матчах с «Арсеналом» отличается в трeх последних играх. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 1,60 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Велеса» вызывает тревогу: в среднем 2,00 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в пяти последних встречах. Это даeт «Арсеналу» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в своих силах должны помочь хозяевам доминировать и взять три очка.

«Арсенал Тула» испытывает серьeзные трудности на выезде – команда не выигрывает в девяти последних гостевых матчах Первой лиги. В атаке гости действуют нестабильно: в среднем 1,00 гола за последние пять игр, хотя в очных встречах с «Велесом» у них есть положительный опыт. Оборона туляков также небезупречна: в среднем 1,60 пропущенных мяча за пять матчей, что против домашней атаки «Велеса» может стать критическим. В стартовых турах «Арсенал» обыграл «Ротор» (2:1), сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и «Шинником» (2:2), но уступил «Сочи» (0:5). Гостям будет сложно преодолеть домашнюю мощь хозяев при своей нестабильной игре на выезде и проблемах в защите.

Итоговый вывод: «Велес» имеет явное преимущество домашней формы и стабильной атаки, тогда как «Арсенал» не может выиграть на выезде уже девять матчей и регулярно пропускает. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с минимальным перевесом, хотя гости способны отличиться.

Форма и история личных встреч

В трeх очных матчах между командами по одной победе у каждой и одна ничья – абсолютное равенство. Однако текущая форма «Велеса» дома – четыре победы подряд, тогда как «Арсенал» не выигрывает на выезде в девяти последних матчах. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на равную историю встреч. Хозяева также забивают в трeх последних очных матчах, что говорит об их умении создавать моменты против этого соперника.

Личные встречи
Побед - 2 (50%)
Ничьих - 2 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
2
1.25
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
Самая крупная ничья
Россия. Первая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 1
06.05.2023
Велес
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Велес
2 : 0
24.08.2026
Арсенал
Россия. Первая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 1
06.05.2023
Велес
Россия. Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 0
16.10.2022
Арсенал
Россия. Кубок, 3 тур
Велес
1 : 1
27.10.2021
Арсенал

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
76
Илья Купцов
ВР
23
Кирилл Скворцов
ЦЗ
3
Владислав Волков
ЦЗ
5
Артур Колосков
ЦЗ
8
Захар Тарасенко
ЦП
97
Александр Шубин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
11
K. Korolkov
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
77
Олег Смирнов
ПВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
99
Никита Глушков
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
9
Давид Давидян
ПВ
55
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Велес
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Ионафан Сапожников
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
87
I. Nikin
ЦП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
94
Дмитрий Кучугура
АП
7
Артур Мурза
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
48
Георгий Уридия
ЦФ
3-5-2
76
Купцов
23
Скворцов
3
Волков
5
Колосков
97
Шубин
22
Завезен
10
Бамматгереев
11
8
Тарасенко
90
Галкин
77
Смирнов
4-1-1-3-1
42
Мелихов
44
Исаенко
82
Алехин
45
Кармаев
16
Крашевский
35
Енин
21
Раздорских
9
Давидян
7
Рейес
99
Глушков
55
Мелекесцев
22
Завезен
80
Рыбалко
80
Рыбалко
22
Завезен
97
Шубин
18
Сергеев
18
Сергеев
97
Шубин
10
Бамматгереев
87
87
10
Бамматгереев
11
94
Кучугура
94
Кучугура
11
90
Галкин
7
Мурза
7
Мурза
90
Галкин
16
Крашевский
24
Гоцук
24
Гоцук
16
Крашевский
35
Енин
14
Брнович
14
Брнович
35
Енин
55
Мелекесцев
25
Бирюков
25
Бирюков
55
Мелекесцев
9
Давидян
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Давидян
99
Глушков
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
99
Глушков
Остались в запасе
Велес
Арсенал
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Ионафан Сапожников
ОП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
41
Сергей Самок
ВР
70
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Ионафан Сапожников
ОП
6
I. Melikov
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Карим Гираев
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
10
Илья Жигулев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Дмитрий Гунько

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Велеса» в основное время. Домашняя серия из четырeх побед, стабильная атака и девятиматчевая безвыигрышная серия «Арсенала» на выезде делают хозяев фаворитами. Гости способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки в Москве. Рекомендуемая ставка – победа «Велеса» с коэффициентом 3.1. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Велесом» и «Арсеналом Тула» состоится 24 августа 2026 года и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Велес» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн.

3.10
Победа «Велеса»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Арсенал Велес
Другие прогнозы
06.11.2026
03:30
2.30
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро - Баия
Тотал больше 3.5
06.11.2026
14:00
2.00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье - Верес
«Верес» с форой (+1.5)
06.11.2026
14:00
2.30
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь - Левый берег
«Оболонь» с форой (0)
06.11.2026
18:00
1.95
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель - Арсенал
«Арсенал Дзержинск» не забьет
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+