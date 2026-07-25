25.07.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-2-1-3-1
15
Кочиев
21
Бердников
24
Придава
19
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
18
Кертанов
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
4-1-1-3-1
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
66
Гудков
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
24
Придава
77
Самойлов
77
Самойлов
24
Придава
6
Макаров
99
Каменщиков
99
Каменщиков
6
Макаров
11
Пополитов
7
Бобер
7
Бобер
11
Пополитов
66
Гудков
22
Каккоев
22
Каккоев
66
Гудков
94
Тимофеев
77
Ивлев
77
Ивлев
94
Тимофеев
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
Остались в запасе
Челябинск
Нижний Новгород
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
78
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Челябинск - Нижний Новгород
1
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Нижнего Новгорода», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Нижний Новгород»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»