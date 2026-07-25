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  • «Челябинск» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

«Челябинск» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

25 июля, 15:50
Челябинск
25.07.2026, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Нижний Новгород
40' М. Урванцев
33' В. Грулев (П) 45+2' Т. Комиссаров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
55
G. Borisov
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Нижний Новгород
78
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
77
Андрей Ивлев
АП
80
Валерий Царукян
АП
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
3-2-1-3-1
15
Кочиев
21
Бердников
24
Придава
19
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
18
Кертанов
17
Н'Диайе
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
4-1-1-3-1
30
Медведев
3
Коледин
2
Александров
25
Карич
66
Гудков
94
Тимофеев
78
Калинский
72
Комиссаров
18
Соколов
27
Грулев
11
Пополитов
24
Придава
77
Самойлов
77
Самойлов
24
Придава
6
Макаров
99
Каменщиков
99
Каменщиков
6
Макаров
11
Пополитов
7
Бобер
7
Бобер
11
Пополитов
66
Гудков
22
Каккоев
22
Каккоев
66
Гудков
94
Тимофеев
77
Ивлев
77
Ивлев
94
Тимофеев
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
Остались в запасе
Челябинск
Нижний Новгород
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
78
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
23
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
93
Станислав Лапинский
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Челябинск - Нижний Новгород
1
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Нижнего Новгорода», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск»«Нижний Новгород»

«Челябинск» – «Нижний Новгород»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Нижний Новгород Челябинск
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