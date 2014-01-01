Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
11
9
1
1
30
14
16
28
11
7
1
3
20
13
7
22
11
7
1
3
15
13
2
22
10
6
3
1
14
8
6
21
10
6
1
3
20
8
12
19
10
5
4
1
17
5
12
19
10
4
5
1
15
11
4
17
10
3
6
1
15
12
3
15
11
4
2
5
18
14
4
14
11
3
4
4
11
19
-8
13
11
4
0
7
7
14
-7
12
10
3
2
5
14
16
-2
11
10
2
4
4
9
14
-5
10
10
2
4
4
11
18
-7
10
10
2
2
6
10
17
-7
8
11
1
4
6
8
17
-9
7
11
1
3
7
10
19
-9
6
10
1
1
8
10
22
-12
4
Команда
1
3
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
11
6
5
15
5
4
1
0
18
7
11
13
6
3
3
0
11
5
6
12
5
4
0
1
10
1
9
12
5
3
2
0
8
4
4
11
6
3
2
1
9
7
2
11
5
3
1
1
10
3
7
10
7
2
4
1
8
7
1
10
5
3
0
2
8
4
4
9
5
2
1
2
9
6
3
7
5
1
4
0
9
7
2
7
5
2
0
3
7
7
0
6
5
1
3
1
6
5
1
6
4
1
0
3
4
8
-4
3
5
1
0
4
2
6
-4
3
4
1
0
3
3
8
-5
3
5
0
2
3
4
10
-6
2
6
0
1
5
5
11
-6
1
Команда
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
12
7
5
15
6
4
1
1
12
9
3
13
5
4
0
1
11
2
9
12
5
3
1
1
6
4
2
10
6
3
0
3
5
8
-3
9
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
1
2
4
7
-3
7
5
1
4
0
7
4
3
7
5
1
2
2
7
9
-2
5
4
1
2
1
4
6
-2
5
6
1
2
3
6
9
-3
5
5
1
2
2
5
8
-3
5
6
1
2
3
4
7
-3
5
6
1
1
4
8
11
-3
4
5
1
1
3
5
13
-8
4
5
0
2
3
2
12
-10
2
6
0
1
5
7
14
-7
1
3
0
0
3
1
7
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире