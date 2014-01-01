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    Челябинск - результаты

    Город Челябинск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 4
    Сайт www.fc-chel.ru
    Стадион Центральный
    Тренер Виктор Булатов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023)
    17 тур
    		12 ноября, суббота 12:00 Зенит-Ижевск 1:3 Челябинск
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 12:00 Челябинск 5:0 Химик-Август
    15 тур
    		30 октября, воскресенье 13:00 Амкар-Пермь 1:0 Челябинск
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 14:00 Иртыш 0:0 Челябинск
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 11:00 Динамо 2:1 Челябинск
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 13:00 Челябинск 2:1 Торпедо Миасс
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 12:00 Торпедо Миасс 0:2 Челябинск
    10 тур
    		24 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:1 Динамо
    9 тур
    		21 сентября, среда 14:00 Челябинск 1:1 Иртыш
    8 тур
    		10 сентября, суббота 14:00 Челябинск 1:3 Амкар-Пермь
    7 тур
    		3 сентября, суббота 15:00 Химик-Август 0:1 Челябинск
    6 тур
    		27 августа, суббота 15:00 Челябинск 3:2 Зенит-Ижевск
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:0 Носта
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 12:30 Урал-2 0:3 Челябинск
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 16:00 Оренбург-2 0:3 Челябинск
    2 тур
    		30 июля, суббота 15:00 Челябинск 0:3 Тюмень
    1 тур
    		24 июля, воскресенье 12:00 Новосибирск 0:0 Челябинск
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