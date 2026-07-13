13.07.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
3-2-2-3
24
Придава
50
Лысцов
21
Бердников
91
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
7
Сафронов
4-1-1-2-1
16
Ботнарь
4
Шавлохов
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
24
Горелишвили
8
Маркитесов
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
24
Придава
18
Кертанов
18
Кертанов
24
Придава
17
Н'Диайе
29
Урванцев
29
Урванцев
17
Н'Диайе
4
Шавлохов
91
Носков
91
Носков
4
Шавлохов
8
Маркитесов
66
Багиев
66
Багиев
8
Маркитесов
13
Янов
20
Школик
20
Школик
13
Янов
54
Вшивков
54
Вшивков
9
Алькальде
14
Брагин
14
Брагин
9
Алькальде
Остались в запасе
Челябинск
СКА-Хабаровск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Челябинск - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «СКА-Хабаровска», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»
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Источник: «Бомбардир»