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  • «Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

13 июля, 16:07
Челябинск
13.07.2026, понедельник, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
24' А. Бердников 56' Р. Гаджимурадов 65' Р. Гаджимурадов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
24
Николай Придава
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
91
Руслан Байтуков
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
24
Михаил Горелишвили
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
13
Данила Янов
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
СКА-Хабаровск
73
Михаил Штепа
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
66
Садыг Багиев
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
82
Демьян Илиев
АП
54
Вадим Вшивков
ЛВ
14
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-2-3
24
Придава
50
Лысцов
21
Бердников
91
Байтуков
6
Макаров
70
Левин
77
Самойлов
10
Гаджимурадов
17
Н'Диайе
7
Сафронов
4-1-1-2-1
16
Ботнарь
4
Шавлохов
3
Плиев
61
Ужгин
29
Мухин
24
Горелишвили
8
Маркитесов
13
Янов
50
Глотов
9
Алькальде
24
Придава
18
Кертанов
18
Кертанов
24
Придава
17
Н'Диайе
29
Урванцев
29
Урванцев
17
Н'Диайе
4
Шавлохов
91
Носков
91
Носков
4
Шавлохов
8
Маркитесов
66
Багиев
66
Багиев
8
Маркитесов
13
Янов
20
Школик
20
Школик
13
Янов
54
Вшивков
54
Вшивков
9
Алькальде
14
Брагин
14
Брагин
9
Алькальде
Остались в запасе
Челябинск
СКА-Хабаровск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
55
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
33
Denis Pokotylo
ЦФ
Остались в запасе
73
Михаил Штепа
ВР
82
Демьян Илиев
АП
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Челябинск - СКА-Хабаровск
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
10

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «СКА-Хабаровска», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск»«СКА-Хабаровск»

«Челябинск» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Челябинск
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