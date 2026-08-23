23.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ленинградец
Ленинградец
4-1-2-2-1
1
Смирнов
44
Калугин
37
Исаев
4
Кудрявцев
78
Киселев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
77
Бачинский
3-1-2-3-1
93
Тусеев
72
Бем
50
Лысцов
24
Придава
26
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
78
Киселев
2
2
78
Киселев
5
Морозов
21
Макаров
21
Макаров
5
Морозов
32
Кулишев
9
Першин
9
Першин
32
Кулишев
14
Кенфак
11
Яковлев
11
Яковлев
14
Кенфак
77
Бачинский
23
Стефанович
23
Стефанович
77
Бачинский
50
Лысцов
56
56
50
Лысцов
18
Кертанов
6
Макаров
6
Макаров
18
Кертанов
24
Придава
9
Каменщиков
9
Каменщиков
24
Придава
29
Урванцев
8
8
29
Урванцев
Остались в запасе
Ленинградец
Челябинск
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Ленинградец - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Челябинска», 8-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Челябинск»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»