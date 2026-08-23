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  • «Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

«Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

23 августа, 14:46
Ленинградец
23.08.2026, воскресенье, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Челябинск
61' Р. Кудрявцев
47' И. Сафронов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Челябинск
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
55
G. Borisov
ЦП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
8
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
44
Калугин
37
Исаев
4
Кудрявцев
78
Киселев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
77
Бачинский
3-1-2-3-1
93
Тусеев
72
Бем
50
Лысцов
24
Придава
26
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
78
Киселев
2
2
78
Киселев
5
Морозов
21
Макаров
21
Макаров
5
Морозов
32
Кулишев
9
Першин
9
Першин
32
Кулишев
14
Кенфак
11
Яковлев
11
Яковлев
14
Кенфак
77
Бачинский
23
Стефанович
23
Стефанович
77
Бачинский
50
Лысцов
56
56
50
Лысцов
18
Кертанов
6
Макаров
6
Макаров
18
Кертанов
24
Придава
9
Каменщиков
9
Каменщиков
24
Придава
29
Урванцев
8
8
29
Урванцев
Остались в запасе
Ленинградец
Челябинск
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Ленинградец - Челябинск
1
1
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Челябинска», 8-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Челябинск»

«Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Ленинградец
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