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Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Челябинска», 8-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Челябинск»