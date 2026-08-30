Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Челябинска», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Челябинск»