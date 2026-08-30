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  • «Сочи» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026

«Сочи» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026

30 августа, 17:59
Сочи
30.08.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Челябинск
89' З. Федоров 90+7' З. Федоров
75' Р. Гаджимурадов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Сочи
39
Matvey Lantrat
ВР
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Челябинск
1
Иван Ломаев
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
17
Баба Н'Диайе
АП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
8
Denis Pokotylo
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
3-3-1-2
35
Дегтев
33
Алвес
3
Солдатенков
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Осипов
28
Магаль
8
Игнатов
7
Шейдаев
11
Мелешин
3-1-2-3-1
93
Тусеев
15
Кочиев
21
Бердников
44
Русяев
26
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
7
Сафронов
74
22
Кожемякин
27
Заика
27
Заика
22
Кожемякин
44
Стойич
13
Кайнов
13
Кайнов
44
Стойич
7
Шейдаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Шейдаев
8
Игнатов
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Игнатов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
10
Гаджимурадов
56
56
10
Гаджимурадов
7
Сафронов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
7
Сафронов
15
Кочиев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
15
Кочиев
74
29
Урванцев
29
Урванцев
74
Остались в запасе
Сочи
Челябинск
39
Matvey Lantrat
ВР
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Иван Ломаев
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
39
Matvey Lantrat
ВР
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Сочи - Челябинск
2
5
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Челябинска», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Челябинск»

«Сочи» – «Челябинск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Челябинск Сочи
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