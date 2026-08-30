30.08.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-1-2
35
Дегтев
33
Алвес
3
Солдатенков
22
Кожемякин
17
Макарчук
5
Осипов
28
Магаль
8
Игнатов
7
Шейдаев
11
Мелешин
3-1-2-3-1
93
Тусеев
15
Кочиев
21
Бердников
44
Русяев
26
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
10
Гаджимурадов
18
Кертанов
7
Сафронов
74
22
Кожемякин
27
Заика
27
Заика
22
Кожемякин
44
Стойич
13
Кайнов
13
Кайнов
44
Стойич
7
Шейдаев
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Шейдаев
8
Игнатов
97
Пасевич
97
Пасевич
8
Игнатов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
10
Гаджимурадов
56
56
10
Гаджимурадов
7
Сафронов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
7
Сафронов
15
Кочиев
9
Каменщиков
9
Каменщиков
15
Кочиев
74
29
Урванцев
29
Урванцев
74
Остались в запасе
Сочи
Челябинск
39
Matvey Lantrat
ВР
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Иван Ломаев
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
39
Matvey Lantrat
ВР
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
Остались в запасе
1
Иван Ломаев
ВР
31
Марк Переверзев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
55
G. Borisov
ЦП
8
Denis Pokotylo
ЦФ
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Сочи - Челябинск
2
5
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Челябинска», 9-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 августа в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Челябинск»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Vk Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»