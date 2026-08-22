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«Ленинградец» – «Челябинск»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027

22 августа 2026 8:01
Ленинградец - Челябинск
23 авг. 2026, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.65
Победа «Ленинградца»
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Матч 8 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Челябинском» пройдет 23 августа 2026 года. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: гости – на 13-м месте с шестью очками, хозяева – на 16-м с пятью баллами. При этом «Ленинградец» имеет отличную историю очных встреч – две победы и две ничьи в четырeх матчах против «Челябинска» без единого поражения. Сможет ли хозяева прервать свою нестабильность и одержать первую победу над принципиальным соперником, или гости возьмут реванш за неудачные предыдущие игры и покинут зону вылета?

Кто победит в матче

«Ленинградец» постарается использовать историческое преимущество и домашнюю поддержку, чтобы одержать важную победу. Команда забивает в среднем 0,60 гола за последние пять матчей – это крайне мало, но в очных встречах с «Челябинском» хозяева чувствуют себя уверенно и ни разу не уступали. В защите «Ленинградец» действует достаточно надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет сдерживать атаки соперника. В стартовых турах хозяева сыграли вничью с «Арсеналом Тула» (0:0), проиграли «Велесу» (1:2), но побеждали «Сочи» (2:1) и не уступали «Уралу» (0:0). Домашний стадион и психологическое преимущество над «Челябинском» могут стать решающими факторами в этом матче.

«Челябинск» подходит к игре с серьeзными проблемами в обороне. Команда пропускает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe защита пропускает 2,20 гола – один из худших показателей в лиге. При этом атака гостей также слаба: в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. В стартовых турах «Челябинск» потерпел разгромное поражение от «Торпедо» (0:4), уступил «Ротору» (1:4), хотя и побеждал «Волгу Ульяновск» (2:0) в гостях. Однако в очных встречах с «Ленинградцем» у гостей абсолютно отрицательная статистика – ни одной победы в четырeх матчах, что создаeт серьeзное психологическое давление. Гостям будет сложно переломить ход матча при такой слабой защите и неудачной истории.

Итоговый вывод: «Ленинградец» имеет явное преимущество в очных встречах, более надежную оборону и играет на своeм поле. «Челябинск» слишком много пропускает и не может обыграть этого соперника уже четыре матча подряд. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах между командами «Ленинградец» не проиграл ни разу: две победы и две ничьи, причeм в двух последних встречах на своeм поле хозяева победили (1:0 и 2:1). Текущая форма «Челябинска» – разгромное поражение и проблемы в обороне, тогда как «Ленинградец» стабилен в защите и дома редко уступает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их скромную результативность.

Личные встречи
Побед - 2 (40%)
Ничьих - 3 (60%)
Побед - 0 (0%)
4
Забитых мячей
2
0.8
В среднем за матч
0.4
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 2
09.03.2025
Ленинградец
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ленинградец
1 : 1
23.08.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Ленинградец
1 : 1
23.08.2026
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ленинградец
1 : 0
27.04.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 2
09.03.2025
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Челябинск
0 : 0
20.10.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Ленинградец
0 : 0
25.08.2024
Челябинск

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
37
Кирилл Исаев
ЦЗ
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
24
Николай Придава
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Ленинградец
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
2
Sergey Nikolaev
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
11
Дмитрий Яковлев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Челябинск
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
56
Bogdan Rogochiy
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
55
G. Borisov
ЦП
9
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
8
Denis Pokotylo
ЦФ
74
Luis Kacorri
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Смирнов
44
Калугин
37
Исаев
4
Кудрявцев
78
Киселев
5
Морозов
99
Емельянов
6
Родин
14
Кенфак
32
Кулишев
77
Бачинский
3-1-2-3-1
93
Тусеев
72
Бем
50
Лысцов
24
Придава
26
Байтуков
77
Самойлов
70
Левин
7
Сафронов
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
29
Урванцев
78
Киселев
2
2
78
Киселев
5
Морозов
21
Макаров
21
Макаров
5
Морозов
32
Кулишев
9
Першин
9
Першин
32
Кулишев
14
Кенфак
11
Яковлев
11
Яковлев
14
Кенфак
77
Бачинский
23
Стефанович
23
Стефанович
77
Бачинский
50
Лысцов
56
56
50
Лысцов
18
Кертанов
6
Макаров
6
Макаров
18
Кертанов
24
Придава
9
Каменщиков
9
Каменщиков
24
Придава
29
Урванцев
8
8
29
Урванцев
Остались в запасе
Ленинградец
Челябинск
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
19
Артур Максецов
ЛЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
52
Илья Петухов
ОП
11
Артемий Укомский
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Переверзев
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
55
G. Borisov
ЦП
74
Luis Kacorri
ЦФ
Главный тренер
Александр Шмарко
Главный тренер
Роман Пилипчук

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ленинградца» в основное время. Историческое преимущество над «Челябинском» (ни одного поражения в четырeх матчах), надeжная оборона и слабость гостей в защите делают хозяев фаворитами. «Челябинск» слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на очки даже на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Ленинградца» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Челябинском» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Ленинградец» – «Челябинск»: смотреть онлайн.

2.65
Победа «Ленинградца»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Челябинск Ленинградец
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