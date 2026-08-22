Матч 8 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Челябинском» пройдет 23 августа 2026 года. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы: гости – на 13-м месте с шестью очками, хозяева – на 16-м с пятью баллами. При этом «Ленинградец» имеет отличную историю очных встреч – две победы и две ничьи в четырeх матчах против «Челябинска» без единого поражения. Сможет ли хозяева прервать свою нестабильность и одержать первую победу над принципиальным соперником, или гости возьмут реванш за неудачные предыдущие игры и покинут зону вылета?

Кто победит в матче

«Ленинградец» постарается использовать историческое преимущество и домашнюю поддержку, чтобы одержать важную победу. Команда забивает в среднем 0,60 гола за последние пять матчей – это крайне мало, но в очных встречах с «Челябинском» хозяева чувствуют себя уверенно и ни разу не уступали. В защите «Ленинградец» действует достаточно надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр, что позволяет сдерживать атаки соперника. В стартовых турах хозяева сыграли вничью с «Арсеналом Тула» (0:0), проиграли «Велесу» (1:2), но побеждали «Сочи» (2:1) и не уступали «Уралу» (0:0). Домашний стадион и психологическое преимущество над «Челябинском» могут стать решающими факторами в этом матче.

«Челябинск» подходит к игре с серьeзными проблемами в обороне. Команда пропускает в десяти из двенадцати последних матчей, а в среднем за последние пять игр еe защита пропускает 2,20 гола – один из худших показателей в лиге. При этом атака гостей также слаба: в среднем 0,80 гола за последние пять матчей. В стартовых турах «Челябинск» потерпел разгромное поражение от «Торпедо» (0:4), уступил «Ротору» (1:4), хотя и побеждал «Волгу Ульяновск» (2:0) в гостях. Однако в очных встречах с «Ленинградцем» у гостей абсолютно отрицательная статистика – ни одной победы в четырeх матчах, что создаeт серьeзное психологическое давление. Гостям будет сложно переломить ход матча при такой слабой защите и неудачной истории.

Итоговый вывод: «Ленинградец» имеет явное преимущество в очных встречах, более надежную оборону и играет на своeм поле. «Челябинск» слишком много пропускает и не может обыграть этого соперника уже четыре матча подряд. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с сохранением сухого счeта.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах между командами «Ленинградец» не проиграл ни разу: две победы и две ничьи, причeм в двух последних встречах на своeм поле хозяева победили (1:0 и 2:1). Текущая форма «Челябинска» – разгромное поражение и проблемы в обороне, тогда как «Ленинградец» стабилен в защите и дома редко уступает. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, несмотря на их скромную результативность.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ленинградца» в основное время. Историческое преимущество над «Челябинском» (ни одного поражения в четырeх матчах), надeжная оборона и слабость гостей в защите делают хозяев фаворитами. «Челябинск» слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на очки даже на выезде. Рекомендуемая ставка – победа «Ленинградца» с коэффициентом 2,65. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 8 тура Первой лиги между «Ленинградцем» и «Челябинском» состоится 23 августа 2026 года и начнется в 16:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.