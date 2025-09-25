Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иркутск - Челябинск: обзор матча 25 сентября 2025

Иркутск
25.09.2025, четверг, 14:00
Россия. Кубок, 4 раунд
2 : 3
Завершен
Челябинск
2' В. Луташев
4' А. Носов (П) 56' М. Урванцев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Иркутск - Челябинск
Завершен
86'
Желтая карточка
Алан Агаев
73'
Замена
Никита Маляров ️️️️➡️️ Василий Палкин
56'
ГОЛ! 1:2! Матвей Урванцев
26'
Желтая карточка
Владимир Задирака
18'
Желтая карточка
Василий Палкин
4'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Александр Носов
ГОЛ! 1:0! Владислав Луташев
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
11
Владислав Луташев
ЦФ
19
M. Mashnev
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Челябинск
1
Владимир Задирака
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
14
Василий Палкин
ЦЗ
4
Алексей Никитенков
ЦЗ
70
Раиль Абдуллин
ПЗ
2
Александр Гапечкин
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
9
Александр Носов
ПВ
14
Матвей Урванцев
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Иркутск
71
Максим Вафиев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
Челябинск
72
Олег Новиков
ВР
7
Никита Маляров
ЦП
9
Никита Зырянов
ЦФ
2
19
11
Луташев
3-2-1-2-1
1
Задирака
70
Абдуллин
14
Палкин
4
Никитенков
2
Гапечкин
33
Агаев
99
Емельянов
9
Носов
15
Пушкарев
14
Урванцев
14
Палкин
7
Маляров
7
Маляров
14
Палкин
Остались в запасе
Иркутск
Челябинск
71
Максим Вафиев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
72
Олег Новиков
ВР
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
71
Максим Вафиев
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
Остались в запасе
72
Олег Новиков
ВР
9
Никита Зырянов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Иркутск - Челябинск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Иркутск
Челябинск
«Пари НН» забрал двух игроков из «Челябинска»
29 июня
«Балтика» может подписать вингера молодежной сборной России
26 июня
Игрок «Краснодара» перешел в «Ростов»
23 июня
1
«Урал» провел первый матч под руководством Юрана
20 июня
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Звезда» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 2.7
2 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
Лучший бомбардир Кубка России вынужден работать на «Вайлдбериз»
28 мая
2
«Пари НН» забрал двух игроков из «Челябинска»
29 июня
«Балтика» может подписать вингера молодежной сборной России
26 июня
Игрок «Краснодара» перешел в «Ростов»
23 июня
1
«Урал» провел первый матч под руководством Юрана
20 июня
2
2-кратный победитель Кубка России вошел в штаб «Челябинска»
15 июня
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Иркутск
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
3 : 2
31.05.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
3 : 2
31.05.2026
Иркутск
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Челябинск
2 : 2
16.05.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Родина
2 : 0
08.05.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Челябинск
2 : 0
02.05.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Челябинск
1 : 2
26.04.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 0
22.04.2026
Челябинск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 