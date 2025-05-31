1 июня в 10 туре Вторая лига Б встретятся две команды с различной текущей формой: «Иркутск» примет «Зенит-2» на своeм стадионе. «Иркутск» не может похвастаться стабильно высокой результативностью, но они забивают в каждом из своих последних матчей. «Зенит-2», в свою очередь, продолжает доминировать в турнире, удерживая первое место в турнирной таблице и показывая отличные результаты как в атаке, так и в обороне.

«Иркутск»

«Иркутск» начал сезон с 12 очками после 8 туров и занимает 6-е место в таблице. В последних пяти играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за игру, но пропустила 7 голов. Слабая оборона остаeтся основной проблемой команды, несмотря на то, что в атаке Иркутск остаeтся достаточно продуктивным. Лидер нападения, Максим Машнев, является их лучшим бомбардиром, забившим 2 гола в 7 матчах, однако ему и команде предстоит нелeгкое задание против одного из лидеров лиги. На своeм поле Иркутск будет стремиться к активному прессингу, но отсутствие стабильности в защите делает их уязвимыми против сильных соперников.

«Зенит-2»

«Зенит-2» занимает первое место в лиге, набрав 22 очка в 9 матчах. Команда показывает отличную форму, забив 8 голов в последних 5 играх, с средней результативностью 1.60 гола за матч, при этом пропустив всего 2 гола. В обороне «Зенит-2» выглядит гораздо стабильнее, пропуская всего 0.40 гола за игру в последние 5 матчей. С такой результативной и крепкой командой на выезде «Зенит-2» будет доминировать на поле и стремиться к очередной победе. Однако при всем их превосходстве в атаке и обороне, игра в гостях может представлять некоторые сложности, особенно против команд, которые не сдаются и атакуют агрессивно.

Факты о командах

«Иркутск»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру

Занимает 6-е место после 8 туров

«Зенит-2»

Не проигрывает в 13 из 15 последних матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

Занимает 1-е место после 9 туров

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 3 Забитых мячей 5 1 В среднем за матч 1.67 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 4:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур Зенит-2 4 : 0 Иркутск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур Иркутск 3 : 1 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур Иркутск 0 : 0 Зенит-2

Прогноз на матч «Иркутск» – «Зенит-2»

Ожидается, что «Зенит-2» будет доминировать в атаке, с учeтом своей стабильной формы и высокого уровня игры. Они не только отлично защищаются, но и умеют реализовывать моменты в нападении. В то же время, «Иркутск», несмотря на свои проблемы в обороне, будет бороться до конца и постарается найти свои моменты в атаке. Однако против команды, которая в последние игры демонстрирует тактическую зрелость и компактность в обороне, им будет сложно добиться результата.

С учeтом всех факторов, прогнозируется победа гостей, с результатом, в котором «Иркутск» забьeт хотя бы один гол, но будет не в силах остановить «Зенит-2». Ожидается матч с малым количеством голов.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Зенит-2».

Рекомендованные ставки: