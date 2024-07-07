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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Зенит-2
Иркутск - Зенит-2: обзор матча 07 июля 2024
Иркутск
07.07.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
3 : 1
Завершен
Зенит-2
4'
А. Убониев
12'
А. Убониев
82'
Е. Перевозников
37'
И. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Зенит-2
90'
Замена
В. Французов
️️️️
А. Костюк
Замена
Д. Ким
️️️️
Е. Перевозников
89'
Желтая карточка
А. Найденов
87'
ГОЛ! 3:1!
Е. Перевозников
Пас отдал
Г. Труфанов
82'
82'
Замена
Н. Базилевский
️️️️
Н. Вершинин
82'
Замена
А. Белохонов
️️️️
И. Бугаенко
71'
Замена
Т. Иванов
️️️️
К. Воинков
71'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
Е. Ким
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
71'
Замена
Э. Богданов
️️️️
И. Яковлев
71'
Желтая карточка
И. Яковлев
62'
Замена
В. Толмачев
️️️️
В. Богданов
46'
45'
+1
Желтая карточка
Е. Ким
37'
ГОЛ! 2:1!
И. Козлов
Пас отдал
А. Костюк
ГОЛ! 2:0!
А. Убониев
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Убониев
Пас отдал
В. Богданов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
91
Дмитрий Михайлов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
30
Даниил Ким
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
99
Андрей Ломаш
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
7
Тимур Иванов
ПВ
81
Никита Базилевский
ЦФ
21
Аким Белохонов
ЦФ
4-2-3-1
16
Цыгулев
34
Усов
2
Найденов
24
Мотовилов
38
Пытлев
26
Икованюк
19
Машнев
99
Убониев
38
Перевозников
80
Богданов
33
Яковлев
3-3-3-1
1
Бязров
92
Шилёнок
53
Бардачев
59
Костюк
45
Глазунов
70
Вершинин
87
Никифоров
49
Козлов
71
Ким
64
Воинков
31
Бугаенко
33
Яковлев
7
Богданов
7
Богданов
33
Яковлев
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
38
Перевозников
30
Ким
30
Ким
38
Перевозников
80
Богданов
24
Толмачев
24
Толмачев
80
Богданов
70
Вершинин
81
Базилевский
81
Базилевский
70
Вершинин
59
Костюк
65
Французов
65
Французов
59
Костюк
71
Ким
52
Пшенников
52
Пшенников
71
Ким
64
Воинков
7
Иванов
7
Иванов
64
Воинков
31
Бугаенко
21
Белохонов
21
Белохонов
31
Бугаенко
Остались в запасе
Иркутск
Зенит-2
25
Кирилл Чернявский
ВР
91
Дмитрий Михайлов
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Главный тренер
Константин Дзуцев
88
Владимир Павлов
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
91
Дмитрий Михайлов
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
99
Андрей Ломаш
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Иркутск - Зенит-2
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
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1 : 3
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3 : 0
10.10.2026
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