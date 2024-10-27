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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Иркутск
Зенит-2 - Иркутск: обзор матча 27 октября 2024
Зенит-2
27.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
4 : 0
Завершен
Иркутск
44'
К. Воинков
73'
К. Воинков
78'
Н. Лобов
87'
Д. Мушкарин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит-2 - Иркутск
ГОЛ! 4:0!
Д. Мушкарин
87'
Замена
К. Глазунов
️️️️
К. Столбов
85'
83'
Желтая карточка
А. Найденов
ГОЛ! 3:0!
Н. Лобов
Пас отдал
В. Французов
78'
78'
Замена
Д. Оганичев
️️️️
М. Машнев
Замена
В. Французов
️️️️
К. Воинков
75'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
75'
ГОЛ! 2:0!
К. Воинков
73'
68'
Замена
Е. Перевозников
️️️️
В. Брагин
68'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
А. Убониев
Замена
Д. Мушкарин
️️️️
С. Никифоров
64'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
Е. Пшенников
64'
Желтая карточка
Е. Пшенников
55'
46'
Замена
А. Путилов
️️️️
В. Богданов
ГОЛ! 1:0!
К. Воинков
Пас отдал
Н. Вершинин
44'
11'
Желтая карточка
В. Богданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
64
Константин Воинков
ЛВ
70
Никита Вершинин
ОП
87
Савелий Никифоров
ОП
20
Кирилл Столбов
ЦП
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
27
Сергей Алексеев
ПВ
80
Вадим Богданов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Зенит-2
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
5
Денис Мушкарин
ОП
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
49
Игорь Козлов
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
Иркутск
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
8
Аркадий Бондаренко
ЦП
22
Андрей Путилов
АП
38
Егор Перевозников
АП
4-2-1-2-1
88
Павлов
59
Костюк
98
Лобов
80
Булыгин
92
Шилёнок
70
Вершинин
87
Никифоров
20
Столбов
64
Воинков
52
Пшенников
10
Максимчук
4-2-3-1
91
Михайлов
38
Пытлев
2
Найденов
24
Мотовилов
34
Усов
26
Икованюк
19
Машнев
80
Богданов
27
Алексеев
99
Убониев
11
Брагин
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
52
Пшенников
11
Колмаков
11
Колмаков
52
Пшенников
87
Никифоров
5
Мушкарин
5
Мушкарин
87
Никифоров
64
Воинков
65
Французов
65
Французов
64
Воинков
20
Столбов
45
Глазунов
45
Глазунов
20
Столбов
19
Машнев
97
Оганичев
97
Оганичев
19
Машнев
99
Убониев
8
Бондаренко
8
Бондаренко
99
Убониев
80
Богданов
22
Путилов
22
Путилов
80
Богданов
11
Брагин
38
Перевозников
38
Перевозников
11
Брагин
Остались в запасе
Зенит-2
Иркутск
49
Игорь Козлов
ПВ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
Главный тренер
Андрей Почепцов
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
49
Игорь Козлов
ПВ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
47
Кирилл Обонин
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
Остались в запасе
25
Кирилл Чернявский
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
Главный тренер
Андрей Почепцов
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Зенит-2 - Иркутск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
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Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
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2 : 0
28.06.2026
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0 : 4
21.06.2026
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14.06.2026
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