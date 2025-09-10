11 сентября в рамках третьего раунда пути регионов FONBET Кубка России на «Городском стадионе» встретятся «Иркутск» и «КДВ». Обе команды показывают неплохие результаты в атаке и готовы побороться за выход в следующий раунд национального кубка.

«Иркутск»

Команда уверенно стартовала в Кубке, обыграв «Сибирь» со счeтом 2:0. В пяти последних матчах у «Иркутска» 9 забитых голов при 5 пропущенных – это один из лучших отрезков команды в сезоне. Особенно ярко клуб смотрится на домашнем стадионе: победы над «Чертаново» (2:1) и «Спартаком-2» (3:0) подтверждают стабильность. Средняя результативность – 1.80 мяча за игру, при этом оборона пока остаeтся не самой надeжной, хотя провалов и не наблюдается.

«КДВ»

«КДВ» переживает противоречивый период. С одной стороны, команда не выигрывает в 22 матчах на официальном уровне, с другой – в последних играх наметилась положительная динамика. Победы над «Оренбургом-2» (2:1), «Челябинском-2» (1:0) и особенно крупный успех в Кубке над «Динамо Владивосток» (3:0) вселяют уверенность. Команда забивает в среднем 1.60 гола за матч и при этом пропускает только 0.60. Отлаженная оборона стала залогом последних успехов.

Факты о командах

«Иркутск»

Победа 2:0 над «Сибирью» в Кубке

В среднем: 1.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Две победы в трeх последних домашних матчах

«КДВ»

Победа 3:0 над «Динамо Владивосток» в предыдущем раунде

В среднем: 1.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 22 матчах в рамках официальных турниров

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Иркутск» – «КДВ»

Обе команды находятся в неплохой форме. «Иркутск» выглядит сильнее дома и стабильно создаeт моменты, а «КДВ» выдал несколько качественных матчей и наладил игру в обороне. И всe же опыт «Иркутска» в матчах против сопоставимых соперников и домашний фактор дают команде преимущество. При этом результативность обеих сторон позволяет ожидать обмен голами.

Рекомендованные ставки: