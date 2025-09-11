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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2025/2026
Иркутск - КДВ
Иркутск - КДВ: обзор матча 11 сентября 2025
Иркутск
11.09.2025, четверг, 12:00
Россия. Кубок, 3 раунд
3 : 0
Завершен
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Урал-2
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21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Челябинск-2
0 : 0
14.06.2026
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
КДВ
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07.06.2026
Ижевск
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0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Тверь
3 : 2
31.05.2026
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24.05.2026
Искра
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КДВ
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21.06.2026
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