26 мая на стадионе «Труд» в рамках 9 тура Второй лиги Б встретятся команды из середины таблицы – «Космос» примет «Иркутск». Обе команды идут с равным количеством очков, и матч обещает быть напряжeнным и результативным. «Космос» на фоне недавнего успеха в выездной игре надеется укрепить позиции, а «Иркутск» стремится реабилитироваться после домашнего поражения.

«Космос»

«Космос» занимает 8 строчку с 11 очками после 8 туров и демонстрирует неплохую динамику: команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и стабильно забивает. За последние 5 игр команда отличилась 7 раз, то есть в среднем – 1.4 гола за игру. Это говорит о росте атакующего потенциала. В то же время оборона команды неидеальна – столько же, сколько забито, и пропущено (7 голов). Особенно стоит выделить последние выезды, где «Космос» показал зрелую и организованную игру, а победа над «Чертаново» на выезде (0:1) усилила моральный настрой коллектива.

«Иркутск»

«Иркутск» после 7 туров тоже имеет 11 очков, но команда нестабильна: в последних пяти матчах – две победы, два поражения и ничья. В атаке «Иркутск» набрал ход – забивал в четырeх матчах подряд, а общий показатель результативности – 5 мячей за 5 игр, или 1 гол за матч. Но оборонительная линия вызывает опасения: 6 пропущенных голов за тот же период. Особенно тревожит поражение в последнем туре от «Динамо Вологда» (1:2), где команда выглядела уязвимой в опорной зоне.

Факты о командах

«Космос»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 1.4 гола за игру, столько же – пропускает

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«Иркутск»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1 гол за матч, пропускает – 1.2

Нестабильные результаты: 2 поражения в 3 последних играх

Прогноз на матч «Космос» – «Иркутск»

Форма «Космоса» выглядит чуть стабильнее, особенно в атаке. Учитывая уязвимость обороны «Иркутска», хозяева имеют шансы воспользоваться слабостями соперника, особенно при поддержке трибун. Ожидается равный матч с акцентом на атакующие действия с обеих сторон. Обе команды, вероятнее всего, забьют, но более организованный и собранный «Космос» может дожать в концовке.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Космоса».

Рекомендованные ставки: