15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б «Иркутск» сыграет дома против «Сатурна». Обе команды подходят к игре с сериями забитых голов, но с разными турнирными амбициями: хозяева пытаются выйти из среднего эшелона, а гости ведут борьбу за лидерство.

«Иркутск»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 13 очками и не может выиграть уже 4 тура подряд. В последних матчах «Иркутск» демонстрирует боевой настрой, но регулярно теряет очки. В каждом из 8 последних матчей клуб отличался хотя бы одним голом, однако и оборона даeт сбои – пропущено 7 мячей в 5 играх.

Особенно нестабильна команда в домашних играх: два последних поединка на своeм поле завершились поражениями от «Зенита-2» (1:3) и «Динамо Вологды» (1:2). Форма далека от оптимальной, и встреча с одним из самых результативных соперников может обострить кризис.

«Сатурн»

«Сатурн» сейчас на пике формы и заслуженно находится на 5-й строчке с 17 очками. Команда стабильно забивает – 17 голов за последние 5 матчей. Особенно уверенно она чувствует себя в атаке: победы над «Череповцом» (4:2), «Чертаново» (4:2), и разгром «Енисея-2» (6:0) подтверждают атакующий стиль клуба.

При этом гости не безупречны в защите – 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Тем не менее, «Сатурн» не проигрывает в 9 из 11 последних выездных встреч, и это создаeт устойчивое преимущество перед нынешним соперником.

Факты о командах:

«Иркутск»

Не побеждает 4 тура подряд

Забивает в 8 матчах кряду

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.0 гола за игру в атаке и 1.4 – в защите (последние 5 матчей)

«Сатурн»

Забивает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 9 из 11 выездных игр

В последних 5 матчах – 3.4 забитых гола в среднем

Пропускает в 3 играх подряд – в среднем 1.2 гола

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 2 2:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур Сатурн 0 : 2 Иркутск Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур Иркутск 0 : 4 Сатурн

Прогноз на матч «Иркутск» – «Сатурн»

Форма команд позволяет предположить результативную игру. «Сатурн» находится в лучшем игровом тонусе и стабильно побеждает даже на выезде. Учитывая нестабильность «Иркутска» в обороне и высокую результативность гостей, шансы на уверенную победу подмосковной команды выглядят высокими.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки: