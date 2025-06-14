15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б «Иркутск» сыграет дома против «Сатурна». Обе команды подходят к игре с сериями забитых голов, но с разными турнирными амбициями: хозяева пытаются выйти из среднего эшелона, а гости ведут борьбу за лидерство.
«Иркутск»
Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 13 очками и не может выиграть уже 4 тура подряд. В последних матчах «Иркутск» демонстрирует боевой настрой, но регулярно теряет очки. В каждом из 8 последних матчей клуб отличался хотя бы одним голом, однако и оборона даeт сбои – пропущено 7 мячей в 5 играх.
Особенно нестабильна команда в домашних играх: два последних поединка на своeм поле завершились поражениями от «Зенита-2» (1:3) и «Динамо Вологды» (1:2). Форма далека от оптимальной, и встреча с одним из самых результативных соперников может обострить кризис.
«Сатурн»
«Сатурн» сейчас на пике формы и заслуженно находится на 5-й строчке с 17 очками. Команда стабильно забивает – 17 голов за последние 5 матчей. Особенно уверенно она чувствует себя в атаке: победы над «Череповцом» (4:2), «Чертаново» (4:2), и разгром «Енисея-2» (6:0) подтверждают атакующий стиль клуба.
При этом гости не безупречны в защите – 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Тем не менее, «Сатурн» не проигрывает в 9 из 11 последних выездных встреч, и это создаeт устойчивое преимущество перед нынешним соперником.
Факты о командах:
«Иркутск»
- Не побеждает 4 тура подряд
- Забивает в 8 матчах кряду
- Пропускает в 4 последних матчах
- В среднем 1.0 гола за игру в атаке и 1.4 – в защите (последние 5 матчей)
«Сатурн»
- Забивает в 5 матчах подряд
- Не проигрывает в 9 из 11 выездных игр
- В последних 5 матчах – 3.4 забитых гола в среднем
- Пропускает в 3 играх подряд – в среднем 1.2 гола
Прогноз на матч «Иркутск» – «Сатурн»
Форма команд позволяет предположить результативную игру. «Сатурн» находится в лучшем игровом тонусе и стабильно побеждает даже на выезде. Учитывая нестабильность «Иркутска» в обороне и высокую результативность гостей, шансы на уверенную победу подмосковной команды выглядят высокими.
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Сатурна».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Сатурна» – коэффициент 8.50
- Победа «Сатурна» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.60
- Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 2.10