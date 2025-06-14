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Прогноз на точный счёт матча «Иркутск» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:47
Иркутск - Сатурн
15 июн. 2025, воскресенье 01:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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8.50
Точный счёт 1:3 в пользу «Сатурна»
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15 июня в рамках 12-го тура Второй лиги Б «Иркутск» сыграет дома против «Сатурна». Обе команды подходят к игре с сериями забитых голов, но с разными турнирными амбициями: хозяева пытаются выйти из среднего эшелона, а гости ведут борьбу за лидерство.

«Иркутск»

Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 13 очками и не может выиграть уже 4 тура подряд. В последних матчах «Иркутск» демонстрирует боевой настрой, но регулярно теряет очки. В каждом из 8 последних матчей клуб отличался хотя бы одним голом, однако и оборона даeт сбои – пропущено 7 мячей в 5 играх.

Особенно нестабильна команда в домашних играх: два последних поединка на своeм поле завершились поражениями от «Зенита-2» (1:3) и «Динамо Вологды» (1:2). Форма далека от оптимальной, и встреча с одним из самых результативных соперников может обострить кризис.

«Сатурн»

«Сатурн» сейчас на пике формы и заслуженно находится на 5-й строчке с 17 очками. Команда стабильно забивает – 17 голов за последние 5 матчей. Особенно уверенно она чувствует себя в атаке: победы над «Череповцом» (4:2), «Чертаново» (4:2), и разгром «Енисея-2» (6:0) подтверждают атакующий стиль клуба.

При этом гости не безупречны в защите – 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Тем не менее, «Сатурн» не проигрывает в 9 из 11 последних выездных встреч, и это создаeт устойчивое преимущество перед нынешним соперником.

Факты о командах:

«Иркутск»

  • Не побеждает 4 тура подряд
  • Забивает в 8 матчах кряду
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.0 гола за игру в атаке и 1.4 – в защите (последние 5 матчей)

«Сатурн»

  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 9 из 11 выездных игр
  • В последних 5 матчах – 3.4 забитых гола в среднем
  • Пропускает в 3 играх подряд – в среднем 1.2 гола

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Сатурн
0 : 2
04.08.2024
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Иркутск
0 : 4
10.06.2024
Сатурн

Прогноз на матч «Иркутск» – «Сатурн»

Форма команд позволяет предположить результативную игру. «Сатурн» находится в лучшем игровом тонусе и стабильно побеждает даже на выезде. Учитывая нестабильность «Иркутска» в обороне и высокую результативность гостей, шансы на уверенную победу подмосковной команды выглядят высокими.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Сатурна».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Сатурна» – коэффициент 8.50
  • Победа «Сатурна» и тотал больше 2.5 – коэффициент 2.60
  • Индивидуальный тотал «Сатурна» больше 1.5 – коэффициент 2.10

8.50
Точный счёт 1:3 в пользу «Сатурна»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Сатурн Иркутск
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