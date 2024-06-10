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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Иркутск - Сатурн
Иркутск - Сатурн: обзор матча 10 июня 2024
Иркутск
10.06.2024, понедельник, 13:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
0 : 4
Завершен
Сатурн
33'
С. Басыров
44'
А. Сливин
77'
Д. Грибанов
79'
С. Емелин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иркутск - Сатурн
87'
Замена
А. Закиров
️️️️
А. Медведев
83'
Замена
И. Воротников
️️️️
С. Емелин
83'
Замена
А. Шаболин
️️️️
С. Басыров
83'
Замена
К. Мишин
️️️️
М. Седов
Замена
А. Ломаш
️️️️
Е. Перевозников
81'
79'
ГОЛ! 0:4!
С. Емелин
77'
ГОЛ! 0:3!
Д. Грибанов
Замена
Д. Пытлев
️️️️
Г. Труфанов
65'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Усов
65'
65'
Замена
Д. Грибанов
️️️️
Д. Бескоровайный
Желтая карточка
А. Усов
61'
51'
Желтая карточка
С. Емелин
Замена
Д. Ким
️️️️
Ф. Мотовилов
46'
Замена
В. Богданов
️️️️
И. Яковлев
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
А. Сливин
41'
Пенальти не реализован!
А. Сливин
33'
ГОЛ! 0:1!
С. Басыров
26'
Желтая карточка
Д. Бескоровайный
Красная карточка
Д. Икованюк
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
94
Алексей Сливин
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
30
Даниил Ким
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
17
Ренат Цзинь
ЦП
99
Андрей Ломаш
ЦП
80
Вадим Богданов
ПВ
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Сатурн
93
Илья Тусеев
ВР
20
Илья Воротников
ЛВ
78
Константин Мишин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
3-4-2-1
16
Цыгулев
5
Полоротов
22
Труфанов
24
Мотовилов
34
Усов
26
Икованюк
19
Машнев
2
Найденов
99
Убониев
38
Перевозников
33
Яковлев
4-3-2-1
13
Русанов
63
Шарков
63
Борисов
2
Николаев
54
Соловьёв
8
Седов
94
Сливин
25
Басыров
17
Бескоровайный
10
Емелин
13
Медведев
24
Мотовилов
30
Ким
30
Ким
24
Мотовилов
22
Труфанов
38
Пытлев
38
Пытлев
22
Труфанов
34
Усов
24
Толмачев
24
Толмачев
34
Усов
38
Перевозников
99
Ломаш
99
Ломаш
38
Перевозников
33
Яковлев
80
Богданов
80
Богданов
33
Яковлев
8
Седов
78
Мишин
78
Мишин
8
Седов
13
Медведев
9
Закиров
9
Закиров
13
Медведев
25
Басыров
11
Шаболин
11
Шаболин
25
Басыров
10
Емелин
20
Воротников
20
Воротников
10
Емелин
17
Бескоровайный
26
Грибанов
26
Грибанов
17
Бескоровайный
Остались в запасе
Иркутск
Сатурн
91
Дмитрий Михайлов
ВР
17
Ренат Цзинь
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
93
Илья Тусеев
ВР
Главный тренер
Владимир Корытько
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
17
Ренат Цзинь
ЦП
7
Эдуард Богданов
ЦФ
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
Главный тренер
Константин Дзуцев
Главный тренер
Владимир Корытько
Статистика матча Иркутск - Сатурн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Данила Цурков
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Вакин
Вячеслав Сливчук (оба - Москва)
Резервный судья:
Олег Тринус (Иркутск)
Инспектор:
Виталий Аржанцев (Рубцовск)
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