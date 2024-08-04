Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Иркутск
Сатурн - Иркутск: обзор матча 04 августа 2024
Сатурн
04.08.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
0 : 2
Завершен
Иркутск
54'
В. Брагин
67'
А. Убониев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Иркутск
81'
Замена
В. Толмачев
️️️️
А. Полоротов
81'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
М. Машнев
Замена
Д. Грибанов
️️️️
А. Медведев
81'
71'
Замена
Д. Оганичев
️️️️
Е. Перевозников
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Убониев
Пас отдал
А. Полоротов
63'
Замена
А. Усов
️️️️
И. Яковлев
Замена
Н. Кнышев
️️️️
И. Хатунцев
59'
Замена
И. Репях
️️️️
Н. Шарков
59'
54'
ГОЛ! 0:1!
В. Брагин
Пас отдал
М. Машнев
46'
Замена
В. Брагин
️️️️
В. Богданов
Замена
С. Емелин
️️️️
А. Шаболин
46'
Замена
А. Закиров
️️️️
В. Кириленко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
94
Алексей Сливин
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Иркутск
16
Артем Цыгулев
ВР
5
Антон Полоротов
ПЗ
2
Алексей Найденов
ПЗ
38
Дмитрий Пытлев
ПЗ
99
Антон Убониев
ЛВ
26
Дмитрий Икованюк
ОП
19
Максим Машнев
ОП
38
Егор Перевозников
АП
80
Вадим Богданов
ПВ
27
Сергей Алексеев
ПВ
33
Иван Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
10
Семен Емелин
ЛВ
47
Владислав Лепёхин
ОП
88
Никита Кнышев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
30
Иван Репях
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
26
Денис Грибанов
ЦФ
Иркутск
91
Дмитрий Михайлов
ВР
34
Александр Усов
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
24
Владимир Толмачев
ОП
97
Даниил Оганичев
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Русанов
63
Борисов
54
Соловьёв
2
Николаев
33
Хатунцев
63
Шарков
94
Сливин
25
Басыров
11
Шаболин
13
Медведев
3-2-3-2
16
Цыгулев
38
Пытлев
5
Полоротов
2
Найденов
26
Икованюк
19
Машнев
27
Алексеев
38
Перевозников
99
Убониев
33
Яковлев
80
Богданов
63
Шарков
30
Репях
30
Репях
63
Шарков
33
Хатунцев
88
Кнышев
88
Кнышев
33
Хатунцев
11
Шаболин
10
Емелин
10
Емелин
11
Шаболин
13
Медведев
26
Грибанов
26
Грибанов
13
Медведев
55
Кириленко
9
Закиров
9
Закиров
55
Кириленко
19
Машнев
22
Труфанов
22
Труфанов
19
Машнев
33
Яковлев
34
Усов
34
Усов
33
Яковлев
5
Полоротов
24
Толмачев
24
Толмачев
5
Полоротов
80
Богданов
11
Брагин
11
Брагин
80
Богданов
38
Перевозников
97
Оганичев
97
Оганичев
38
Перевозников
Остались в запасе
Сатурн
Иркутск
47
Владислав Лепёхин
ОП
32
Валерий Матвеенков
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Главный тренер
Владимир Корытько
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
Главный тренер
Константин Дзуцев
Остались в запасе
47
Владислав Лепёхин
ОП
32
Валерий Матвеенков
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Остались в запасе
91
Дмитрий Михайлов
ВР
24
Федор Мотовилов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Константин Дзуцев
Статистика матча Сатурн - Иркутск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Звезда
1 : 1
03.06.2026
Иркутск
Новости команд
Все
Сатурн
Иркутск
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
75 клубов из России утратили профессиональный статус за 10 лет
25 ноября
6
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+