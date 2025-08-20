В 2-м раунде Пути регионов Кубка России «Иркутск» примет «Сибирь» на домашнем стадионе. Ожидается принципиальное противостояние двух представителей Второй лиги, но при этом команды находятся на разных отрезках своей формы. «Иркутск» подойдeт к поединку в качестве одной из самых результативных команд дивизиона, а «Сибирь» попытается компенсировать нестабильность дисциплинированной игрой в обороне.

«Иркутск»

Клуб уверенно стартовал в сезоне и показывает результативный атакующий футбол. В последних пяти матчах «Иркутск» забил 16 мячей, что говорит о высокой продуктивности в финальной трети. Особенно ярко команда проявила себя в матче Кубка России против «Бурятии», разгромив соперника со счeтом 8:0. Несмотря на поражение от «Череповца» в прошлом туре, общий уровень игры остаeтся высоким, особенно на домашнем стадионе, где «Иркутск» стабильно берeт очки.

«Сибирь»

Новосибирский коллектив нестабилен. В пяти последних встречах «Сибирь» добилась лишь одной победы, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Команда много контролирует мяч, но испытывает сложности с реализацией и допускала поражения даже в играх против соперников из нижней части таблицы. Победа над «Ленинградцем» 4:0 стала приятным исключением, но в целом атака «Сибири» нестабильна, а оборона нередко теряет концентрацию.

Факты о командах

«Иркутск»

Забивает в 7 последних матчах подряд

В среднем забивает 3.20 гола за игру

Пропускает в среднем лишь 0.60 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Сибирь»

В среднем пропускает 0.80 гола за игру

Забивает 1.20 гола за матч

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Победила лишь в одном из 5 последних матчей

Прогноз на матч

Статистика говорит в пользу хозяев. «Иркутск» выглядит заметно убедительнее – прежде всего за счeт высокой результативности и уверенности в домашних матчах. «Сибирь» традиционно испытывает проблемы на выезде и пропускает в большинстве встреч. При этом гости редко проигрывают с крупным счeтом, а значит, логично ожидать преимущество «Иркутска» с небольшим разрывом.

Хозяева, скорее всего, воспользуются уязвимой обороной соперника, и даже при минимальных ошибках смогут контролировать ход игры. Игра может получиться нерезультативной по первым минутам, но итоговый перевес всe же будет за «Иркутском».

Рекомендованные ставки