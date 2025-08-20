Введите ваш ник на сайте
«Иркутск» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.55

20 августа 2025 8:38
Иркутск - Сибирь
21 авг. 2025, четверг 14:30 | Россия. Кубок, 2 раунд
1.55
Победа «Иркутска»
В 2-м раунде Пути регионов Кубка России «Иркутск» примет «Сибирь» на домашнем стадионе. Ожидается принципиальное противостояние двух представителей Второй лиги, но при этом команды находятся на разных отрезках своей формы. «Иркутск» подойдeт к поединку в качестве одной из самых результативных команд дивизиона, а «Сибирь» попытается компенсировать нестабильность дисциплинированной игрой в обороне.

«Иркутск»

Клуб уверенно стартовал в сезоне и показывает результативный атакующий футбол. В последних пяти матчах «Иркутск» забил 16 мячей, что говорит о высокой продуктивности в финальной трети. Особенно ярко команда проявила себя в матче Кубка России против «Бурятии», разгромив соперника со счeтом 8:0. Несмотря на поражение от «Череповца» в прошлом туре, общий уровень игры остаeтся высоким, особенно на домашнем стадионе, где «Иркутск» стабильно берeт очки.

«Сибирь»

Новосибирский коллектив нестабилен. В пяти последних встречах «Сибирь» добилась лишь одной победы, дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Команда много контролирует мяч, но испытывает сложности с реализацией и допускала поражения даже в играх против соперников из нижней части таблицы. Победа над «Ленинградцем» 4:0 стала приятным исключением, но в целом атака «Сибири» нестабильна, а оборона нередко теряет концентрацию.

Факты о командах

«Иркутск»

  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • В среднем забивает 3.20 гола за игру
  • Пропускает в среднем лишь 0.60 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Сибирь»

  • В среднем пропускает 0.80 гола за игру
  • Забивает 1.20 гола за матч
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч
  • Победила лишь в одном из 5 последних матчей

Прогноз на матч

Статистика говорит в пользу хозяев. «Иркутск» выглядит заметно убедительнее – прежде всего за счeт высокой результативности и уверенности в домашних матчах. «Сибирь» традиционно испытывает проблемы на выезде и пропускает в большинстве встреч. При этом гости редко проигрывают с крупным счeтом, а значит, логично ожидать преимущество «Иркутска» с небольшим разрывом.

Хозяева, скорее всего, воспользуются уязвимой обороной соперника, и даже при минимальных ошибках смогут контролировать ход игры. Игра может получиться нерезультативной по первым минутам, но итоговый перевес всe же будет за «Иркутском».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Иркутска» – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал «Иркутска» больше 1.5 – коэффициент 1.80

1.55
Победа «Иркутска»
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Сибирь Иркутск
