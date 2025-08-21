Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Иркутск - Сибирь
Иркутск - Сибирь: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Иркутск
21.08.2025, четверг, 14:30
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Сибирь
Матч
Статистика матча Иркутск - Сибирь
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Иркутск
Сибирь
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.10
Вчера, 19:43
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:19
«Бурятия» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 08:36
«Текстильщик» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2 августа, 09:42
«Сибирь» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
26 июля, 09:07
«Бурятия» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.00
6 августа, 08:36
Прогноз на точный счeт матча «Иркутск» – «Сатурн»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
14 июня, 11:43
Прогноз на точный счет матча «Луки-Энергия» – «Иркутск»: Вторая лига Б, 8 июня
7 июня, 12:35
«Зенит-2» застрял в Иркутске из-за атаки БПЛА
1 июня, 15:23
2
Прогноз на точный счет матча «Иркутск» – «Зенит-2»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
31 мая, 10:30
«Волгарь» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.10
Вчера, 19:43
«Сибирь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
9 августа, 10:19
«Текстильщик» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2 августа, 09:42
«Сибирь» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
26 июля, 09:07
«Сибирь» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.75
19 июля, 09:44
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Все
Иркутск
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Иркутск
3 : 0
10.08.2025
Спартак-2
Россия. Кубок, 1 раунд
Бурятия
0 : 8
07.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Текстильщик
1 : 0
03.08.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Звезда
1 : 2
03.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Иркутск
3 : 0
10.08.2025
Спартак-2
Россия. Кубок, 1 раунд
Бурятия
0 : 8
07.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Звезда
1 : 2
03.08.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
2 : 0
27.07.2025
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
2 : 2
06.07.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Текстильщик
1 : 0
03.08.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Сибирь
0 : 1
27.07.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Сибирь
1 : 1
20.07.2025
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Динамо Киров
1 : 2
15.06.2025
Сибирь
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: