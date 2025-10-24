Введите ваш ник на сайте
«Сибирь» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.75

24 октября 2025 11:42
Сибирь - Алания
25 окт. 2025, суббота 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

25 октября в Новосибирске на стадионе «Спартак» пройдeт матч 15-го тура Второй лиги А, где местная «Сибирь» примет «Аланию». Обе команды переживают непростые периоды, но находятся в разных частях таблицы – хозяева борются за зону стыков, а гости пытаются выбраться из середины.

«Сибирь»

Команда из Новосибирска находится на 4-м месте с 20 очками, но явно сбавила темп. После неплохого старта «Сибирь» проиграла три матча подряд – «Волгарю», «Ленинградцу» и «Динамо Киров». Общая разница мячей за этот отрезок – 2:6, а оборона выглядит уязвимой, особенно при стандартах. В последних пяти встречах коллектив забил 4 мяча и пропустил 6, а в среднем поражает ворота соперников лишь 0.8 раза за игру. Дома команда старается действовать агрессивнее, но нехватка реализации мешает набирать очки.

«Алания»

Осетинский клуб идeт на 8-м месте с 14 очками и также демонстрирует нестабильные результаты. После уверенной победы над «Тюменью» (2:0) последовало болезненное поражение от «Велеса» со счeтом 0:4. При этом в предыдущих матчах «Алания» выглядела организованно, но не хватало плотности в обороне. За пять последних игр команда забила 4 мяча и пропустила 6, в среднем – 0.8 забитых и 1.2 пропущенных за игру. На выезде гости играют осторожно, делая ставку на контратаки и ошибки соперников.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Проигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

«Алания»

  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Сложности в гостевых матчах – 1 победа за 6 игр

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
1
4
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Алания
1 : 4
31.08.2025
Сибирь

Прогноз на матч «Сибирь» – «Алания»

Обе команды подходят к игре после неудачных серий, и в первую очередь постараются сыграть надeжно в обороне. «Сибирь» имеет преимущество домашнего поля, но нестабильна и нередко теряет очки с соперниками ниже по таблице. «Алания» выглядит прагматично и способна воспользоваться контратаками против неорганизованной защиты хозяев.

При текущей форме обоих коллективов не стоит ожидать большого количества голов. Игра, скорее всего, получится вязкой и осторожной, с упором на физическую борьбу в центре поля. Наиболее вероятен сценарий с минимальной победой одной из сторон или ничьей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 1.80

1.75
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Алания Сибирь
