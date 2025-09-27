28 сентября в Новосибирске состоится матч 11-го тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Текстильщик». Обе команды идут в числе лидеров таблицы: хозяева занимают третье место, имея 17 очков, а гости находятся на четвертой позиции с 16 очками. Очное противостояние обещает быть принципиальным и напряженным.

«Сибирь»

Новосибирская команда проводит уверенный старт сезона, особенно хорошо проявляя себя в домашних матчах – три победы подряд на своeм поле. В последних пяти играх «Сибирь» забила 11 мячей, пропустив всего 4, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной. При этом команда регулярно создает моменты и показывает среднюю результативность в 2.20 гола за игру. Слабым местом можно назвать неустойчивость в обороне: клуб пропускает в большинстве матчей, но часто компенсирует это сильной игрой впереди.

«Текстильщик»

Ивановский коллектив набрал хорошую форму и не проигрывает в трех матчах подряд в чемпионате. Команда сделала акцент на надежной обороне – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 встреч. В атаке «Текстильщик» действует более сдержанно: всего 5 голов за этот же период, при среднем показателе 1.00 гола за игру. Тем не менее стабильность в матчах позволяет сохранять позиции в верхней части таблицы. Отдельно стоит отметить, что в последних играх клуб часто играет вничью, что говорит о прагматичном подходе к результату.

Факты о командах

«Сибирь»

Победа в 3 последних матчах дома

Средняя результативность: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

17 очков после 10 туров, 3-е место

«Текстильщик»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средняя результативность: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

16 очков после 10 туров, 4-е место

Прогноз на матч «Сибирь» – «Текстильщик»

Обе команды демонстрируют хорошую организацию игры, однако стиль их различается. «Сибирь» делает ставку на активные действия в атаке и результативность на домашнем стадионе, в то время как «Текстильщик» чаще играет осторожно и ориентируется на минимизацию рисков. С учeтом статистики, матч может сложиться в пользу хозяев, которые стабильнее действуют в нападении и показывают результативность выше средней. Тем не менее гости способны навязать борьбу, поэтому стоит рассматривать варианты с минимальным перевесом «Сибири» или низовым тоталом.

Рекомендованные ставки