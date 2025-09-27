Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сибирь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

27 сентября 2025 10:20
Сибирь - Текстильщик
28 сент. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Сибири»
Сделать ставку

28 сентября в Новосибирске состоится матч 11-го тура Второй лиги А, в котором «Сибирь» примет «Текстильщик». Обе команды идут в числе лидеров таблицы: хозяева занимают третье место, имея 17 очков, а гости находятся на четвертой позиции с 16 очками. Очное противостояние обещает быть принципиальным и напряженным.

«Сибирь»

Новосибирская команда проводит уверенный старт сезона, особенно хорошо проявляя себя в домашних матчах – три победы подряд на своeм поле. В последних пяти играх «Сибирь» забила 11 мячей, пропустив всего 4, что говорит о хорошем балансе между атакой и обороной. При этом команда регулярно создает моменты и показывает среднюю результативность в 2.20 гола за игру. Слабым местом можно назвать неустойчивость в обороне: клуб пропускает в большинстве матчей, но часто компенсирует это сильной игрой впереди.

«Текстильщик»

Ивановский коллектив набрал хорошую форму и не проигрывает в трех матчах подряд в чемпионате. Команда сделала акцент на надежной обороне – всего 4 пропущенных мяча за последние 5 встреч. В атаке «Текстильщик» действует более сдержанно: всего 5 голов за этот же период, при среднем показателе 1.00 гола за игру. Тем не менее стабильность в матчах позволяет сохранять позиции в верхней части таблицы. Отдельно стоит отметить, что в последних играх клуб часто играет вничью, что говорит о прагматичном подходе к результату.

Факты о командах

«Сибирь»

  • Победа в 3 последних матчах дома
  • Средняя результативность: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • 17 очков после 10 туров, 3-е место

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Средняя результативность: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • 16 очков после 10 туров, 4-е место

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
3
Забитых мячей
11
0.43
В среднем за матч
1.57
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Текстильщик
1 : 0
03.08.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Текстильщик
2 : 1
17.05.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Сибирь
1 : 3
29.03.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сибирь
1 : 0
10.11.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Текстильщик
3 : 0
15.09.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Сибирь
0 : 2
17.09.2023
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Текстильщик
0 : 0
22.07.2023
Сибирь
Показать все

Прогноз на матч «Сибирь» – «Текстильщик»

Обе команды демонстрируют хорошую организацию игры, однако стиль их различается. «Сибирь» делает ставку на активные действия в атаке и результативность на домашнем стадионе, в то время как «Текстильщик» чаще играет осторожно и ориентируется на минимизацию рисков. С учeтом статистики, матч может сложиться в пользу хозяев, которые стабильнее действуют в нападении и показывают результативность выше средней. Тем не менее гости способны навязать борьбу, поэтому стоит рассматривать варианты с минимальным перевесом «Сибири» или низовым тоталом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.80
Победа «Сибири»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Текстильщик Сибирь
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 