«Ленинградец» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.90

04 октября 2025 11:46
Ленинградец - Сибирь
05 окт. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
1.90
Победа «Сибири» с форой (0)
5 октября на стадионе в Ленинградской области пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, где «Ленинградец» примет «Сибирь». Обе команды подходят к игре в хорошей форме и показывают качественный футбол, особенно в атаке. Встреча может стать одной из самых результативных в туре.

«Ленинградец»

Команда прибавила по ходу осени и демонстрирует стабильность в результатах. Коллектив не проигрывает три матча подряд и забивает в каждой игре. Победа над «Велесом» (2:1) укрепила позиции клуба в середине таблицы. При этом защита не всегда справляется с нагрузкой – команда пропускает почти в каждом матче, но компенсирует это активной игрой впереди и высокой реализацией моментов.

«Сибирь»

Новосибирский клуб уверенно чувствует себя на выезде и в целом проводит один из лучших отрезков сезона. В последних пяти матчах команда забила девять голов и пропустила лишь три. «Сибирь» прибавила в атаке, благодаря быстрой игре флангов и слаженной обороне. Сейчас команда выглядит уверенно и способна навязать борьбу в любой встрече.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Не проигрывает три матча подряд
  • Забивает в каждом из последних пяти матчей
  • В среднем: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного за игру

«Сибирь»

  • Победы в четырех из пяти последних матчей
  • В среднем: 1.80 забитого и 0.60 пропущенного за игру
  • Не проигрывает в пяти из семи последних встреч

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
1.75
2:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Ленинградец
2 : 1
05.10.2025
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Сибирь
4 : 0
10.08.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Ленинградец
1 : 1
13.10.2024
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Сибирь
1 : 1
17.08.2024
Ленинградец

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Сибирь»

Матч обещает быть равным по ходу, но с преимуществом гостей, которые выглядят мощнее по организации игры и оборонительной дисциплине. «Ленинградец» делает ставку на домашний фактор и скоростную атаку, но «Сибирь» стабильнее и лучше в позиционной защите. Вероятно, обе команды создадут достаточное количество моментов, чтобы обменяться голами, однако перевес может остаться за гостями.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сибири» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.90
Победа «Сибири» с форой (0)
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Сибирь Ленинградец
18+
