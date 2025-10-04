5 октября на стадионе в Ленинградской области пройдет матч 12-го тура Второй лиги А, где «Ленинградец» примет «Сибирь». Обе команды подходят к игре в хорошей форме и показывают качественный футбол, особенно в атаке. Встреча может стать одной из самых результативных в туре.

«Ленинградец»

Команда прибавила по ходу осени и демонстрирует стабильность в результатах. Коллектив не проигрывает три матча подряд и забивает в каждой игре. Победа над «Велесом» (2:1) укрепила позиции клуба в середине таблицы. При этом защита не всегда справляется с нагрузкой – команда пропускает почти в каждом матче, но компенсирует это активной игрой впереди и высокой реализацией моментов.

«Сибирь»

Новосибирский клуб уверенно чувствует себя на выезде и в целом проводит один из лучших отрезков сезона. В последних пяти матчах команда забила девять голов и пропустила лишь три. «Сибирь» прибавила в атаке, благодаря быстрой игре флангов и слаженной обороне. Сейчас команда выглядит уверенно и способна навязать борьбу в любой встрече.

Факты о командах

«Ленинградец»

Не проигрывает три матча подряд

Забивает в каждом из последних пяти матчей

В среднем: 1.60 забитого и 0.80 пропущенного за игру

«Сибирь»

Победы в четырех из пяти последних матчей

В среднем: 1.80 забитого и 0.60 пропущенного за игру

Не проигрывает в пяти из семи последних встреч

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Сибирь»

Матч обещает быть равным по ходу, но с преимуществом гостей, которые выглядят мощнее по организации игры и оборонительной дисциплине. «Ленинградец» делает ставку на домашний фактор и скоростную атаку, но «Сибирь» стабильнее и лучше в позиционной защите. Вероятно, обе команды создадут достаточное количество моментов, чтобы обменяться голами, однако перевес может остаться за гостями.

