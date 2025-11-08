08 ноября 2025 14:58
Сибирь - Велес
09 нояб. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 турПерейти в онлайн матча
9 ноября в 17-м туре дивизиона А Второй лиги России сыграют «Сибирь» и «Велес». Игра состоится в Новосибирске, начало – в 12:00 (мск).
«Сибирь»
Команда Вячеслава Буцаева располагается на 6-й позиции в дивизионе, набрав 23 очка. «Сибирь» добыла 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 26:17.
Последние результаты «Сибири»:
- 02.11.25 «Тюмень» – «Сибирь» – 2:1;
- 25.10.25 «Сибирь» – «Алания» – 4:2;
- 19.10.25 «Динамо» Киров – «Сибирь» – 2:1.
«Велес»
«Велес» набрал 27 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Алексея Стукалова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.
Предыдущие результаты «Велеса»:
- 02.11.25 «Велес» – «Динамо-2» Москва – 5:0;
- 25.10.25 «Велес» – «Тюмень» – 2:2;
- 19.10.25 «Алания» – «Велес» – 0:4.
Очные встречи
- 14.09.25 «Велес» – «Сибирь» – 1:2;
- 26.10.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;
- 31.08.24 «Сибирь» – «Велес» – 1:0;
- 30.05.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;
- 05.05.24 «Сибирь» – «Велес» – 0:0.
Прогноз на матч «Сибирь» – «Велес»
«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей и не выглядит фаворитов. «Велесу» очень нужны очки в борьбе за первые 2 позиции, но рассчитывать на гостевую победу сложно.
Прогноз – ничья с кф. 2.95.