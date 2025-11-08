9 ноября в 17-м туре дивизиона А Второй лиги России сыграют «Сибирь» и «Велес». Игра состоится в Новосибирске, начало – в 12:00 (мск).

«Сибирь»

Команда Вячеслава Буцаева располагается на 6-й позиции в дивизионе, набрав 23 очка. «Сибирь» добыла 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 26:17.

Последние результаты «Сибири»:

02.11.25 «Тюмень» – «Сибирь» – 2:1;

25.10.25 «Сибирь» – «Алания» – 4:2;

19.10.25 «Динамо» Киров – «Сибирь» – 2:1.

«Велес»

«Велес» набрал 27 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Алексея Стукалова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.

Предыдущие результаты «Велеса»:

02.11.25 «Велес» – «Динамо-2» Москва – 5:0;

25.10.25 «Велес» – «Тюмень» – 2:2;

19.10.25 «Алания» – «Велес» – 0:4.

Очные встречи

14.09.25 «Велес» – «Сибирь» – 1:2;

26.10.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;

31.08.24 «Сибирь» – «Велес» – 1:0;

30.05.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;

05.05.24 «Сибирь» – «Велес» – 0:0.

Прогноз на матч «Сибирь» – «Велес»

«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей и не выглядит фаворитов. «Велесу» очень нужны очки в борьбе за первые 2 позиции, но рассчитывать на гостевую победу сложно.

Прогноз – ничья с кф. 2.95.