Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сибирь» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 2.95

08 ноября 2025 14:58
Сибирь - Велес
09 нояб. 2025, воскресенье 12:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Перейти в онлайн матча
2.95
Ничья
Сделать ставку

9 ноября в 17-м туре дивизиона А Второй лиги России сыграют «Сибирь» и «Велес». Игра состоится в Новосибирске, начало – в 12:00 (мск).

«Сибирь»

Команда Вячеслава Буцаева располагается на 6-й позиции в дивизионе, набрав 23 очка. «Сибирь» добыла 7 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений, разница мячей – 26:17.

Последние результаты «Сибири»:

  • 02.11.25 «Тюмень» – «Сибирь» – 2:1;
  • 25.10.25 «Сибирь» – «Алания» – 4:2;
  • 19.10.25 «Динамо» Киров – «Сибирь» – 2:1.

«Велес»

«Велес» набрал 27 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Алексея Стукалова добыли 7 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 24:12.

Предыдущие результаты «Велеса»:

  • 02.11.25 «Велес» – «Динамо-2» Москва – 5:0;
  • 25.10.25 «Велес» – «Тюмень» – 2:2;
  • 19.10.25 «Алания» – «Велес» – 0:4.

Очные встречи

  • 14.09.25 «Велес» – «Сибирь» – 1:2;
  • 26.10.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;
  • 31.08.24 «Сибирь» – «Велес» – 1:0;
  • 30.05.24 «Велес» – «Сибирь» – 1:1;
  • 05.05.24 «Сибирь» – «Велес» – 0:0.

Прогноз на матч «Сибирь» – «Велес»

«Сибирь» проиграла 4 из 5 последних матчей и не выглядит фаворитов. «Велесу» очень нужны очки в борьбе за первые 2 позиции, но рассчитывать на гостевую победу сложно.

Прогноз – ничья с кф. 2.95.

2.95
Ничья
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Велес Сибирь
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 