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    Иркутск - таблица

    Город Иркутск
    Дивизион Россия-2-я лига Лига Б - группа 2
    Сайт fc-irkutsk.ru/
    Стадион Труд
    Тренер Константин Дзуцев
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