«Крылья Советов» отказались продавать «Сочи» защитника сборной России

«Сочи» пытался купить Александра Солдатенкова у «Крыльев Советов».

За капитана самарцев предложили 100 миллионов рублей – эти условия не устроили клуб.

Отступные в контракте Солдатенкова – 300 миллионов рублей.

«В «Крыльях» не видят смысла в такой продаже, ведь они могут заработать больше на разнице от призовых за высокие места по итогам сезона РПЛ.

Еще и [главный тренер] Адиев против расставания с ключевым центрбеком, также как и руководство клуба. Да и сам игрок не горит желанием уезжать.

Через год у него закончится контракт, вступит в силу новый лимит и он сможет рассчитывать на лучшие деньги и более перспективное место работы», – сообщил источник.