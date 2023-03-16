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    «Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»

    Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нескольких игроков «Локомотива», заявил, что московский клуб интересуется семью футболистами «Крыльев Советов».

    – По работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы.

    – Какие?

    – В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы «Локомотива». В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова.

    Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но, в конечном итоге, их отцепили. При этом, предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало.

    • Зимой «Локомотив» купил у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
    • Московский клуб идет на 12-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    16.03.2023 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +805

      кaстрюлька 10 часов назад

      Не проще переименвать КС в Локомотив ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      АКМ-74У 12 часов назад

      Каждого изсписка продаем по 200 млн, Цыпченко - за 400, он очень опасен!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67544

      portero 15 часов назад

      Крылья поставщик игроков для московских клубов....
      Вот только помогло бы им это в финансовом плане....

      0
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      Рейтинг: +3132

      fakeid 16 часов назад

      я знаю один клуб, который постоянно грабит другой клуб, и который уже можно переименовывать в cвинокрылья. пруцев, чернов, соболев, зиньковский - неполный список. локо до них далеко.

      1
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      Рейтинг: +236

      RedMaksim97 > fakeid 16 часов назад

      Как раз не далеко) скоро и переплюнут их видать)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1250

      Suvorov51 > fakeid 15 часов назад

      Все ты знаешь везде был, только у нег..ра ..в жопе не был, а мож уже побывал?

      2
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      Рейтинг: +5208

      PAREVG. > fakeid 15 часов назад

      А я знаю один клуб, который Зенит постоянно грабил...
      Тоже надо было переименовать в рубиновый б.мж???

      3
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      Рейтинг: +1921

      lek! 16 часов назад

      й2 - это моя любимый русский язык ? ))

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