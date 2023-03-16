«Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нескольких игроков «Локомотива», заявил, что московский клуб интересуется семью футболистами «Крыльев Советов».

– По работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы.

– Какие?

– В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы «Локомотива». В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова.

Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но, в конечном итоге, их отцепили. При этом, предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало.