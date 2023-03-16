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«Локомотив» интересуется семью игроками «Крыльев Советов»

16 марта 2023, 15:59
5

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы нескольких игроков «Локомотива», заявил, что московский клуб интересуется семью футболистами «Крыльев Советов».

– По работе высшего руководства клуба у меня есть вопросы.

– Какие?

– В агентском мире бурно обсуждаются возможные трансферы «Локомотива». В контексте перехода в «Локо» появляются фамилии ведущих российских футболистов: Ежова, Цыпченко, Ломаева, Солдатенкова, Коваленко, Горшкова и Соколова.

Некоторые из этих игроков должны были поехать на зимние сборы «Локомотива», но, в конечном итоге, их отцепили. При этом, предложений по новым контрактам Баринова, Худякова, Жемалетдинова и Миранчука не поступало.

  • Зимой «Локомотив» купил у «Крыльев» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
  • Московский клуб идет на 12-м месте в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов Солдатенков Александр Ежов Роман Ломаев Иван Цыпченко Дмитрий Горшков Юрий Соколов Артем Коваленко Александр
Комментарии (5)
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lek!
1678971888
й2 - это моя любимый русский язык ? ))
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portero
1678974224
Крылья поставщик игроков для московских клубов.... Вот только помогло бы им это в финансовом плане....
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АКС-74У
1678987468
Каждого изсписка продаем по 200 млн, Цыпченко - за 400, он очень опасен!
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SLADE2019
1679033707
Коваленко вообще то Сочи принадлежит. Для всех семерых переход в Локомотив будет шагом вперед. Удачи парням.
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Sviro
1679134833
Всех раздать, а самим на своё законное место - в ж.о.п.у. Только начинаешь радоваться успехам, как приезжают с карманами набитыми баблом и дробят команду. Это типа футбол, что ли?
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