Капитан «Крыльев Советов»: «Спасению радуемся так, будто стали чемпионами»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился эмоциями от сохранения места в РПЛ.

В 30-м туре самарцы победили дома «Спартак» (1:0).

Сообщалось, что Солдатенков интересен «Локомотиву».

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

«Эмоции? Можно посмотреть на ребят. Эмоции положительные. Они настолько сильно радуются, будто мы стали чемпионами, но сегодня мы вышли делать свою работу, которую должны были. «Крылья» не могли вылететь. Можно сказать, что не совсем заслуженно победили, но главное – победили.

Настрой на «Спартак» был таким, как и на каждую игру – набрать три очка. Понимали, что если мы выиграем, а «Факел» не победит, то останемся в РПЛ», – сказал Солдатенков.