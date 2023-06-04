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    • Капитан «Крыльев Советов»: «Спасению радуемся так, будто стали чемпионами»

    Капитан «Крыльев Советов»: «Спасению радуемся так, будто стали чемпионами»

    Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился эмоциями от сохранения места в РПЛ.

    • В 30-м туре самарцы победили дома «Спартак» (1:0).
    • Сообщалось, что Солдатенков интересен «Локомотиву».
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    «Эмоции? Можно посмотреть на ребят. Эмоции положительные. Они настолько сильно радуются, будто мы стали чемпионами, но сегодня мы вышли делать свою работу, которую должны были. «Крылья» не могли вылететь. Можно сказать, что не совсем заслуженно победили, но главное – победили.

    Настрой на «Спартак» был таким, как и на каждую игру – набрать три очка. Понимали, что если мы выиграем, а «Факел» не победит, то останемся в РПЛ», – сказал Солдатенков.

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    Источник: телеграм-канал «Кацуба»

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    04.06.2023 09:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4221

      raritet 17 часов назад

      Это и так было понятно. Спартак подставил дружеское плечо.

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      Рейтинг: +139

      witalik 19 часов назад

      Поздравляю. Молодцы, купили игру у самой беспринципной команды страны, у свиней игру купили...

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      Рейтинг: +1188

      SLADE2019 22 часа назад

      Твоей команде это нормально. Пачками игроков ведущих забирают. Вот и из этой команды уже несколько человек хотят в ведущих командах видеть, ну хотя бы постатусней чем КС. Мои поздравления, удачи и хороших матчей в будущем.

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