Шесть футболистов дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном

Сегодня в Душанбе сборная России сыграла вничью с Таджикистаном – 0:0.

В этом товарищеском матче за российскую национальную команду дебютировали шесть футболистов:

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