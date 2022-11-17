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    Шесть футболистов дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном

    Сегодня в Душанбе сборная России сыграла вничью с Таджикистаном – 0:0.

    В этом товарищеском матче за российскую национальную команду дебютировали шесть футболистов:

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2022 22:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17841

      Cleaner 50 минут назад

      Наша сборная в игре с Таджикистаном была безликой серой массой. Дебют этих игроков дал нам увидеть насколько все БЕСПРОСВЕТНО в Карпинской сборной. ГНАТЬ Валеру в шею из сборной и никогда больше к ней не подпускать. Такого позорного и беспомощного состава у Российской сборной не было НИКОГДА !...((((((((((((((

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      Рейтинг: +1614

      Alex Y 1 час назад

      Могли и не играть))

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      Рейтинг: +17841

      Cleaner > Alex Y 51 минуту назад

      Да они и НЕ ИГРАЛИ!!!!!!! Или то, что они делали на поле можно назвать игрой???...(((

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