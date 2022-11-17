Шесть футболистов дебютировали за сборную России в матче с Таджикистаном

Наша сборная в игре с Таджикистаном была безликой серой массой. Дебют этих игроков дал нам увидеть насколько все БЕСПРОСВЕТНО в Карпинской сборной. ГНАТЬ Валеру в шею из сборной и никогда больше к ней не подпускать. Такого позорного и беспомощного состава у Российской сборной не было НИКОГДА !...((((((((((((((
Сегодня в Душанбе сборная России сыграла вничью с Таджикистаном – 0:0.
В этом товарищеском матче за российскую национальную команду дебютировали шесть футболистов:
- Александр Селихов;
- Сергей Песьяков;
- Сергей Пиняев;
- Владимир Сычевой;
- Лечи Садулаев;
- Александр Солдатенков.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию