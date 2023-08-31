«Динамо» заинтересовано в трансфере защитника сборной России

Игрок "СБОРНОЙ РОССИИ" Раньше он был просто игроком КС а теперь дааа. И уровень поднялся сразу и профессионализм и цена на него.. Валера своим вызовом 50ти человек ставки повышает.
Центральный защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков может перейти в «Динамо».
Столичный клуб видит в нем альтернативу Сесару Монтесу из «Эспаньола».
- 26-летний футболист перешел в «Крылья» из «Чертаново» летом 2020 года.
- С тех пор он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 108 матчах.
- Рыночная стоимость Солдатенкова – 2,5 млн евро.
- В его активе 1 игра за сборную России. На сентябрьские встречи Александра тоже вызвали.