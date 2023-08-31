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    • «Динамо» заинтересовано в трансфере защитника сборной России

    «Динамо» заинтересовано в трансфере защитника сборной России

    Центральный защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков может перейти в «Динамо».

    Столичный клуб видит в нем альтернативу Сесару Монтесу из «Эспаньола».

    • 26-летний футболист перешел в «Крылья» из «Чертаново» летом 2020 года.
    • С тех пор он забил 5 голов и сделал 5 ассистов в 108 матчах.
    • Рыночная стоимость Солдатенкова – 2,5 млн евро.
    • В его активе 1 игра за сборную России. На сентябрьские встречи Александра тоже вызвали.

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    Источник: «Первый спорт»

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    Сегодня, 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      Napaleon Banapart 57 минут назад

      Игрок "СБОРНОЙ РОССИИ" Раньше он был просто игроком КС а теперь дааа. И уровень поднялся сразу и профессионализм и цена на него.. Валера своим вызовом 50ти человек ставки повышает.

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