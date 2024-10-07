Игрок «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков сообщил, что подписал петицию болельщиков клуба в поддержку главного тренера команды Игоря Осинькина. Это также могли сделать и другие футболисты.

– Игорь Витальевич – прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты. Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаешь всех своих лучших игроков.

– Болельщики написали петицию в поддержку Осинькина.

– Да, я ее тоже подписал. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.

– Когда готовились к игре, понимали, что она может быть последней для главного тренера? Какая была атмосфера в команде?

– По игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе. Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он – один из ключевых тренеров в карьере.