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    • Игрок «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

    Игрок «Крыльев Советов» подписал петицию в поддержку Осинькина

    Защитник и капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков сообщил, что подписал петицию болельщиков клуба в поддержку главного тренера команды Игоря Осинькина. Это также могли сделать и другие футболисты.

    – Игорь Витальевич – прекрасный тренер. Эти четыре года были достаточно хорошими. Да, бывали моменты, когда показывали не очень хорошую игру. Но это можно связать с тем, что от нас каждый год уходили ведущие футболисты. Тяжело играть, когда у тебя получается команда‑донор: ты всегда отдаешь всех своих лучших игроков.

    – Болельщики написали петицию в поддержку Осинькина.

    – Да, я ее тоже подписал. У остальных в команде не спрашивал, но, думаю, есть люди, которые также подписали. Потому что все неравнодушны к этой ситуации, так как нет никакой конкретики по ней. Это какие‑то вбросы. А нам хотелось, чтобы была какая‑то ясность.

    – Когда готовились к игре, понимали, что она может быть последней для главного тренера? Какая была атмосфера в команде?

    – По игре была видна самоотдача. Потому что все играли не только за результат, но и для того, чтобы показать всем болельщикам и людям, которые отвечают за решения: команда не хочет менять тренера на данном этапе. Мы максимально благодарны Игорю Витальевичу. Для меня он – один из ключевых тренеров в карьере.

    • «Крылья Советов» набрали 11 очков и занимают 10-е место в РПЛ.
    • 59-летний Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.
    • Ранее появилась информация, что Осинькин и спортивный директор клуба Сергей Корниленко могут покинуть «Крылья Советов».
    • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что на этой неделе проведет встречу с игроками, тренерским штабом и руководством «Крыльев Советов» после звонка капитана команды Солдатенкова, который попросил вмешаться в ситуацию.

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    Источник: «Матч ТВ»

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