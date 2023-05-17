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    • «Локомотив» ищет центрального защитника среди россиян: есть два кандидата

    «Локомотив» ищет центрального защитника среди россиян: есть два кандидата

    «Локомотив» начал поиски российского центрального защитникаю

    «Появление Солдатенкова в «Локо» маловероятно, клуб ищет более сильного центрального защитника среди россиян. Интересен Дивеев, но у Игоря очень высокие запросы по личному контракту (2,2 миллиона евро в год) и тяжело было бы договориться с ЦСКА. В клубе понимают, что шансов на его переход нет.

    Если крутого центрального защитника с нужным паспортом подписать не удастся, то возьмут иностранца.

    И только в случае неудачи, возможно, обратятся к кандидатуре Солдатенкова. Кстати, его выкуп из «Крыльев» стоит не 150, а 120 миллионов рублей», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • У Солдатенкова 1 матч за сборную России.
    • Игрок в «Крыльях Советов» с 2020 года.
    • В 22 матчах сезона РПЛ он отдал 1 ассист.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      prostotak2023 1 час назад

      давай джикию с гейтака

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