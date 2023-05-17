«Локомотив» ищет центрального защитника среди россиян: есть два кандидата

«Локомотив» начал поиски российского центрального защитникаю

«Появление Солдатенкова в «Локо» маловероятно, клуб ищет более сильного центрального защитника среди россиян. Интересен Дивеев, но у Игоря очень высокие запросы по личному контракту (2,2 миллиона евро в год) и тяжело было бы договориться с ЦСКА. В клубе понимают, что шансов на его переход нет.

Если крутого центрального защитника с нужным паспортом подписать не удастся, то возьмут иностранца.

И только в случае неудачи, возможно, обратятся к кандидатуре Солдатенкова. Кстати, его выкуп из «Крыльев» стоит не 150, а 120 миллионов рублей», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.