«Локомотив» ищет центрального защитника среди россиян: есть два кандидата

«Локомотив» начал поиски российского центрального защитникаю
«Появление Солдатенкова в «Локо» маловероятно, клуб ищет более сильного центрального защитника среди россиян. Интересен Дивеев, но у Игоря очень высокие запросы по личному контракту (2,2 миллиона евро в год) и тяжело было бы договориться с ЦСКА. В клубе понимают, что шансов на его переход нет.
Если крутого центрального защитника с нужным паспортом подписать не удастся, то возьмут иностранца.
И только в случае неудачи, возможно, обратятся к кандидатуре Солдатенкова. Кстати, его выкуп из «Крыльев» стоит не 150, а 120 миллионов рублей», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- У Солдатенкова 1 матч за сборную России.
- Игрок в «Крыльях Советов» с 2020 года.
- В 22 матчах сезона РПЛ он отдал 1 ассист.
Источник: Metaratings