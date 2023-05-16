«Локомотив» серьезно заинтересован в защитнике «Крыльев Советов»

«Локомотив» серьезно заинтересован в трансфере защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова, сообщает «РБ Спорт».

Агент футболиста хочет, чтобы его клиент перешел именно в «Локомотив».

В контракте Солдатенкова с «Крыльями» прописаны отступные в размере 150 миллионов рублей. Вероятно, что «Локо» выкупит футболиста по окончании сезона.