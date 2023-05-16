«Локомотив» серьезно заинтересован в защитнике «Крыльев Советов»

Такова судьба всех бедных клубов , существующих в основном за счёт продажи своих лучших игроков более богатым ....когда то крепкая Уфа дала дорогу многим , но не выдержала постоянного разграбления ....будем надеяться что КС выживут и дальше будут поставлять кадры наверх....такова жизнь .
«Локомотив» серьезно заинтересован в трансфере защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова, сообщает «РБ Спорт».
Агент футболиста хочет, чтобы его клиент перешел именно в «Локомотив».
В контракте Солдатенкова с «Крыльями» прописаны отступные в размере 150 миллионов рублей. Вероятно, что «Локо» выкупит футболиста по окончании сезона.
- У Солдатенкова 1 матч за сборную России.
- Игрок в «Крыльях Советов» с 2020 года.
- В 22 матчах сезона РПЛ он отдал 1 ассист.