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    • «Локомотив» серьезно заинтересован в защитнике «Крыльев Советов»

    «Локомотив» серьезно заинтересован в защитнике «Крыльев Советов»

    «Локомотив» серьезно заинтересован в трансфере защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова, сообщает «РБ Спорт».

    Агент футболиста хочет, чтобы его клиент перешел именно в «Локомотив».

    В контракте Солдатенкова с «Крыльями» прописаны отступные в размере 150 миллионов рублей. Вероятно, что «Локо» выкупит футболиста по окончании сезона.

    • У Солдатенкова 1 матч за сборную России.
    • Игрок в «Крыльях Советов» с 2020 года.
    • В 22 матчах сезона РПЛ он отдал 1 ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2467

      моэм 1 час назад

      Такова судьба всех бедных клубов , существующих в основном за счёт продажи своих лучших игроков более богатым ....когда то крепкая Уфа дала дорогу многим , но не выдержала постоянного разграбления ....будем надеяться что КС выживут и дальше будут поставлять кадры наверх....такова жизнь .

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      Рейтинг: +567

      eugen-han 1 час назад

      Интересно, а кто-нибудь из Крыльев когда-нибудь откажется от перехода ради клуба, который дал по сути путевку ему в большой футбол. Речь идёт не о пожизненном отказе, а хотя бы на срок действующего контракта, чтобы не бросать и не подводить команду.

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      Рейтинг: +17516

      Garrincha58 1 час назад

      разбор Крылышек продолжается пора им в перvyouдив

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