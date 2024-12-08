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    • Капитана «Крыльев» накажут за самовольную публикацию в телеграме клуба

    Капитана «Крыльев» накажут за самовольную публикацию в телеграме клуба

    Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию насчет телеграм-канала «Крыльев Советов».

    • Накануне официальный канал самарцев поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом».
    • Это возмутило капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова – он самовольно опубликовал видео с негодованием.
    • Сами «Крылья» накануне уступили «Ростову» (1:3).

    «У Солдатенкова (клиент агента Павла Андреева) был доступ к каналу «Крыльев Советов».

    Возмущенные кружки от Александра из-за поздравления «Акрона» с победой над «Зенитом» от Вячеслава Федорищева + клуба (оба поста были размещены по поручению губернатора Самарской области) появились в телеграме «КС» по личной инициативе капитана команды.

    В воскресенье грядут разбирательства по этому вопросу и, вполне вероятно, Солдатенков будет наказан (как минимум лишится доступа к официальной телеге самарцев)» – написал источник.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (6)
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    GREY DM
    1733639204
    Это называется "допи@дился". Нех поперёк властьимущим лезть.)))
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    АЛЕКС 58
    1733640906
    Рыло в пуху?
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    Интерес
    1733643764
    "Возмущённые кружки"-это что? Предполагаю,что "смайлики",без которых поколение интернета не сможет как сформулировать своё отношение к чему либо,так и понять другого???
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    АКС-74У
    1733658737
    Лучше бы этот "капитан" оценил свою игру, как и большинство тех, кто к нему присоединился.
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