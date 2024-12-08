Капитана «Крыльев» накажут за самовольную публикацию в телеграме клуба

Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию насчет телеграм-канала «Крыльев Советов».
- Накануне официальный канал самарцев поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом».
- Это возмутило капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова – он самовольно опубликовал видео с негодованием.
- Сами «Крылья» накануне уступили «Ростову» (1:3).
«У Солдатенкова (клиент агента Павла Андреева) был доступ к каналу «Крыльев Советов».
Возмущенные кружки от Александра из-за поздравления «Акрона» с победой над «Зенитом» от Вячеслава Федорищева + клуба (оба поста были размещены по поручению губернатора Самарской области) появились в телеграме «КС» по личной инициативе капитана команды.
В воскресенье грядут разбирательства по этому вопросу и, вполне вероятно, Солдатенков будет наказан (как минимум лишится доступа к официальной телеге самарцев)» – написал источник.