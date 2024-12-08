Капитана «Крыльев» накажут за самовольную публикацию в телеграме клуба

Инсайдер Иван Карпов прояснил ситуацию насчет телеграм-канала «Крыльев Советов».

Накануне официальный канал самарцев поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом».

Это возмутило капитана «Крыльев» Александра Солдатенкова – он самовольно опубликовал видео с негодованием.

Сами «Крылья» накануне уступили «Ростову» (1:3).

«У Солдатенкова (клиент агента Павла Андреева) был доступ к каналу «Крыльев Советов».

Возмущенные кружки от Александра из-за поздравления «Акрона» с победой над «Зенитом» от Вячеслава Федорищева + клуба (оба поста были размещены по поручению губернатора Самарской области) появились в телеграме «КС» по личной инициативе капитана команды.

В воскресенье грядут разбирательства по этому вопросу и, вполне вероятно, Солдатенков будет наказан (как минимум лишится доступа к официальной телеге самарцев)» – написал источник.